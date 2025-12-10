Szerda reggel 82 éves korában meghalt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész – jelentette be az általa több mint tíz évig vezetett társulat, a Szigligeti Színház.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter

– tudatták.

Felidézték, Balázs Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat.

Összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021 nyarán át nem adta a stafétát. Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. Olyan hagyományokat teremtett – mint a Szilveszteri Gála –, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt. Színházunk saját halottjának tekinti – ismertették.

– Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél – írta a Facebookon a miniszterelnök. Mindent köszönünk! – tette hozzá.