A két társaság közös, az MTI-nek eljuttatott közleményében azt írja, hogy a GLS Hungary 2025 júniusában nyitotta meg csomagautomata-hálózatát más csomaglogisztikai szolgáltatók és fizikai bolthálózattal rendelkező kereskedők számára, a DPD Hungary az első csatlakozó a rendszerhez, de már több céggel is tárgyalnak erről. A GLS az idén hasonló együttműködési rendszert vezetett be Németországban és Csehországban is.

Hogy ennek az együttműködésnek mik az anyagi feltételei, arról nem kívántak a felek tájékoztatást adni.

Magyarországon jelenleg több mint 9400 csomagautomata üzemel, ebből a GLS-é 2600, a DPD-é mintegy 350 darab. A megállapodással a DPD a GLS több mint 1400 automatáját használhatja majd, így 2026 január elsejétől ügyfelei számára mintegy 3000 átadópontot biztosít.

