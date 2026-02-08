Három műszakban dolgozunk a budapesti utak helyreállításán, a Budapest Közút munkatársai szó szerint éjjel-nappal, hétvégén is kátyúznak - számolt be Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A főpolgármester elmondta, hogy a téli időjárás nagy kárt tett a budapesti utakban,

idén januárban és februárban négyszer annyi kátyút regisztráltak, mint tavaly ilyenkor.

Ezek kijavításán megnégyszerezett kapacitással dolgozik a Budapest Közút, alvállalkozók bevonásával, hogy a lehető leggyorsabban elvégezhessék a munkát. Az enyhülés lehetővé teszi, hogy a tartósabb megoldást jelentő melegaszfaltos technológiával dolgozzanak. Naponta mintegy 1000 kátyú kijavítását végzik el.

Karácsony Gergely jelezte, hogy a hónap végére látható eredményeket vár, az elvégzett munkákról szóló jelentést pedig naponta nyilvánosságra hozzák.

"Ha marad a jó idő, akkor a hónap végére rendbe tudjuk tenni a budapesti utakat, mintegy 1000 kilométert. Mindenféle pénzügyi nehézség ellenére dolgozunk azon, hogy ezt a rendkívüli helyzetet meg tudjuk oldani"

- ígérte a főpolgármester. Hozzátette azt is, hogy a kerületi utakat az ottani önkormányzatok tartják karban, de ők is minden bizonnyal igyekeznek mielőbb betömni a kátyúkat.