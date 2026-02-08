A Lengyel Tátrai Nemzeti Park szakértői szerint az éjszakai túrázás még alacsony látogatószám mellett is komoly terhelést jelent a vadon élő állatok számára. A sötét órákban az élővilág jóval aktívabb, a turisták jelenléte pedig megzavarja természetes mozgásukat és viselkedésüket, ami hosszú távon káros hatással lehet az ökoszisztémára – írja az Infostart.

Éppen ezért a növekvő turistaforgalom és a természet védelme érdekében éjszakai tilalmat vezettek be a lengyel Tátrában. A nemzeti park február 1-jétől február 28-áig este tíz óra és reggel öt óra között megtiltotta a kijelölt turistaútvonalakon való közlekedést.

A park hangsúlyozza, hogy nem a látogatók kizárása a cél, hanem a természet védelme, valamint a túrázók biztonságának növelése. Ez utóbbi különösen a téli időszakban válik kritikus kérdéssé. Az éjszakai hegyi túrázás jóval nagyobb baleseti kockázattal jár, a mentési munkálatok pedig sötétben, szélsőséges időjárási körülmények között sokkal veszélyesebbek és nehezebbek.

Fontos különbséget tenni a Tátra lengyel és szlovák oldala között. A szlovák oldalon az éjszakai túrázás önmagában nem általánosan tiltott, ugyanakkor a magashegyi útvonalak jelentős része november elejétől június közepéig szezonálisan le van zárva. Ezek elsősorban a hegyi menedékházak fölötti szakaszokat érintik.

A téli hegyi környezet veszélyeire tragikus módon emlékeztet a Magas-Tátrában pénteken történt baleset is. Az Omladék-völgyben, a Tompa-csúcs alatt lavina sodort el két hegymászót, akik a helyszínen életüket vesztették. A rendőrség tájékoztatása szerint a két áldozat magyar állampolgár volt, egy 37 és egy 38 éves férfi. A hatóságok és a nemzeti parkok ismét arra figyelmeztetnek: a téli hegyi túrázás fokozott veszélyekkel jár.