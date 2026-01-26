A Demokratikus Koalíció bejelentette, hogy Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke Miskolcon és környékén lesz a jelöltjük az április 12-i országgyűlési választáson.

Jakab Péter 2020-tól egészen 2022-ig volt a Jobbik elnöke. A 2021-es ellenzéki előválasztáson volt a jobboldali párt miniszterelnökjelölt-jelöltje, ám már annak első fordulójában is alulmaradt.

A 2022-es országgyűlési választásokat követően belső konfliktusok alakultak ki a Jobbikban, ami miatt az elnökségről lemondott, később pedig a frakcióvezetői posztot is elveszítette.

Jakab Péter az indulását bejelentő videójában úgy fogalmazott, azért kell rájuk szavazni, hogy a NER esetleges leváltásában Magyar Péter ne építhessen fel egy újabb NER-t.