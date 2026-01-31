Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke egy budapesti szállodában tartotta meg első évértékelő beszédét pártelnökként, ahol nemcsak a magyar baloldal jövőjéről beszélt, hanem egy olyan javaslatot is megfogalmazott, amely alapjaiban borítaná fel a jelenlegi választási rendszert. A DK vezetője szerint el kell venni a határon túli magyarok szavazati jogát.

Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét

– fogalmazott Dobrev Klára, hozzátéve: a jelenlegi rendszer igazságtalan, megosztó, és elárulja a magyar adófizetőket.

Félmillió határon túli szavazó – kétszer annyi, mint négy éve

Dobrev Klára úgy tudja, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillió határon túli magyar regisztrált a 2026-os országgyűlési választásra. Ez kétszerese annak a számnak, ahányan 2022-ben éltek ezzel a lehetőséggel.

A DK elnöke szerint miközben az itt élők a szavazófülkében arról döntenek, hogy könnyebb vagy nehezebb lett-e az életük az elmúlt tizenhat évben, addig a határon túli magyarok egészen más helyzetben vannak.

„Arra gondolnak-e az emberek, hogy maradt-e orvos a rendelőben, van-e tanár az iskolában, működnek-e a gyermekintézmények, kijönnek-e a fizetésükből a hónap végéig. A határon túliak viszont nem viselik ezeknek a döntéseknek a következményeit” – mondta.

Dobrev szerint amikor a határon túliak a Fideszre szavaznak, akkor politikai felmentést adnak az elmúlt tizenhat év minden döntésére, mulasztására és kudarcára – anélkül, hogy ennek árát megfizetnék.

DK-identitás: egyedül maradt baloldali értékek

Arról is beszélt, hogy DK az egyetlen párt, melynek kidolgozott programja van arra, mit kell tenni az országgal az Orbán-rendszer bukása után. Szerinte a DK a garancia a tisztességes, a gazdagokat, a multikat megadóztató adórendszerre, és a párt egyedül áll a „kisemberek” pártján. Dobrev Klára szerint pártja az egyetlen garancia az unióban maradásra is. Emlékeztetett, egyedül a DK volt kint a Pride-on, és áll ki Karácsony Gergely mellett, de egyedül a párt áll ki abortuszügyben a nők önrendelkezéséért, és egyedül a DK szegül szembe az urizálással, azzal, hogy egyre több a gazdag az országban.

Nem fogtok tudni minket eltüntetni… Nem fog sikerülni megsemmisíteni a magyar baloldalt – üzente arra is rámutatva, hogy korábbi harcostársaik „egy hirtelen fellángolásért eldobták mindazt, amiért közösen hoztunk áldozatokat”. Arra is rámutatott, hogy gigászi erők dolgoznak ellenük, emiatt került a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás fókuszába Varjú László, az óbudai Kiss László, majd most Mezei Zsolt dunaújvárosi alpolgármester is.

Kijelentette, megviselték a Szőlő utcai történések, de a felháborodás „elszabadította bennem az oroszlánt”, és immár „a DK a biztosíték arra, hogy a bűnösök rács mögé kerüljenek”.

„Ez nem nemzetegyesítés, hanem politikai trükk”

A DK elnöke élesen bírálta a kormány nemzetegyesítési politikáját is. Szerinte a határon túliak szavazati joga nem az összetartozást erősíti, hanem épp ellenkezőleg: megosztja a határon innen és túl élő magyarokat.

Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy a valódi nemzetegyesítés egyetlen pontból állna: abból, hogy megszüntetik a határon túliak szavazati jogát. Hozzátette: ha a Fidesznek, a Tiszának vagy a Mi Hazánknak valóban a nemzet egysége volna fontos, akkor ők is ezt tennék – „de nem az a fontos nekik”.

DK kontra mindenki

Dobrev Klára szerint az Európai Parlamentben a legfontosabb ügyekben ma a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk együtt szavaznak, miközben az erős Európa és az unióban maradás már csak a DK számára fontos.

A pártelnök végül arra figyelmeztetett: április 12-én mindenki gondolja át, lemond-e mindarról, amit valaha egy igazságosabb Magyarországról gondolt. A DK – ígérte – továbbra is azokat fogja képviselni, akik nem akarják, hogy helyettük döntsenek.

„A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar köztársasággá alakítsuk” – zárta beszédét.