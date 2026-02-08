Takaicsi Szanae japán miniszterelnök pártja elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott japán parlamenti választásokon.

Az NHK televízió által összegyűjtött eredmények szerint a Liberális Demokrata Párt három órával a szavazóurnák bezárása után már 291 mandátumot szerzett, így egypárti többséget szerzett a japán parlament 465 fős alsóházában.

A közvélemény-kutatások szerint az LDP és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt együtt akár 364 mandátumot is szerezhet.

A kétharmados többség Takaicsinek és a koalíciónak elsöprő ellenőrzést biztosítana az alsóházban, és lehetővé tenné a kormányzó blokk számára, hogy felülkerekedjen a törvénytervezetekkel szembeni ellenzéken a felsőházban.

Japán első női kormányfője egy vasárnap esti televíziós interjúban jelezte, hogy készen áll arra, hogy azonnal bevesse hatalmas többségét, és parlamenti vitát szeretne látni Japán 1947-es alkotmányának felülvizsgálatáról, amely potenciálisan tartalmazhatná a japán pacifizmus hívei által nagyra becsült „békezáradékot”. Az alkotmányt azóta nem módosították, és bármilyen kísérletet gyakorlatilag csak egy kétharmados többséggel rendelkező kormány tehetne erre.

A befektetők szerint az LDP győzelmének mértéke valószínűleg újraélesztené az úgynevezett „Takaichi-kereskedelmet”, amely rekordmagasságokba taszította a japán tőzsdét, mióta októberben miniszterelnök lett.

A Nikkei 225 index vasárnapi amerikai határidős kereskedése arra utalt, hogy a japán részvények hétfőn jelentősen emelkedve nyitnak.