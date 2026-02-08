Fotó: Reuters / Kim Kyung-Hoon - Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője egy piros papírrózsát helyez el egy megválasztott jelölt nevére az LDP székházában a tokiói általános választások napján, 2026. február 8-án.
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök pártja elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott japán parlamenti választásokon.
Az NHK televízió által összegyűjtött eredmények szerint a Liberális Demokrata Párt három órával a szavazóurnák bezárása után már 291 mandátumot szerzett, így egypárti többséget szerzett a japán parlament 465 fős alsóházában.
A közvélemény-kutatások szerint az LDP és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt együtt akár 364 mandátumot is szerezhet.
A kétharmados többség Takaicsinek és a koalíciónak elsöprő ellenőrzést biztosítana az alsóházban, és lehetővé tenné a kormányzó blokk számára, hogy felülkerekedjen a törvénytervezetekkel szembeni ellenzéken a felsőházban.
Japán első női kormányfője egy vasárnap esti televíziós interjúban jelezte, hogy készen áll arra, hogy azonnal bevesse hatalmas többségét, és parlamenti vitát szeretne látni Japán 1947-es alkotmányának felülvizsgálatáról, amely potenciálisan tartalmazhatná a japán pacifizmus hívei által nagyra becsült „békezáradékot”. Az alkotmányt azóta nem módosították, és bármilyen kísérletet gyakorlatilag csak egy kétharmados többséggel rendelkező kormány tehetne erre.
A befektetők szerint az LDP győzelmének mértéke valószínűleg újraélesztené az úgynevezett „Takaichi-kereskedelmet”, amely rekordmagasságokba taszította a japán tőzsdét, mióta októberben miniszterelnök lett.
A Nikkei 225 index vasárnapi amerikai határidős kereskedése arra utalt, hogy a japán részvények hétfőn jelentősen emelkedve nyitnak.
Takaicsi ígéretei a további kormányzati kiadásokról, valamint a választások előtti ígéret az élelmiszerek fogyasztási adójának két évre történő felfüggesztéséről azonban megrázták a kötvénypiacokat, és a jent jelentősen gyengítették az amerikai dollárral szemben. Egyes elemzők azt jósolják, hogy a jen tovább eshet, amikor a piacok újra megnyílnak – adott hírt róla a Financial Times.