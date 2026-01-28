Életkor-ellenőrzést vezet be a kínai online piactér, a Shein, hogy a jövőben távol tartsa a kiskorú felhasználókat a számukra veszélyesnek bizonyuló termékektől.
A lépésre azután szánta el magát a vállalat, hogy novemberben kiskorúnak látszó szexbabákat kezdtek el árusítani a platformon, ami hatalmas felháborodást keltett és azonnal a szabályozó hatóságok kereszttüzébe került – emlékeztet a Politico.
A Shein azóta egy harmadik fél által kifejlesztett megoldást bevezetett a weboldalán, amelyet országonként vezetnek be az EU-ban.
A vállalat hangsúlyozta, hogy minden korhatáros terméket a szigorú életkor-ellenőrzést követően lehet elérnie a vásárlóknak, emellett pedig az Európai Bizottság életkor-ellenőrző alkalmazását is tesztelik.
