Életkor-ellenőrzést vezet be a kínai online piactér, a Shein, hogy a jövőben távol tartsa a kiskorú felhasználókat a számukra veszélyesnek bizonyuló termékektől.

A lépésre azután szánta el magát a vállalat, hogy novemberben kiskorúnak látszó szexbabákat kezdtek el árusítani a platformon, ami hatalmas felháborodást keltett és azonnal a szabályozó hatóságok kereszttüzébe került – emlékeztet a Politico.

A Shein azóta egy harmadik fél által kifejlesztett megoldást bevezetett a weboldalán, amelyet országonként vezetnek be az EU-ban.

A vállalat hangsúlyozta, hogy minden korhatáros terméket a szigorú életkor-ellenőrzést követően lehet elérnie a vásárlóknak, emellett pedig az Európai Bizottság életkor-ellenőrző alkalmazását is tesztelik.