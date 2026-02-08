Egyre többen vélik úgy, hogy találtak egy kiskaput arra, miként mentesülhetnek a fizetős parkolóhelyeken a díjak alól. A trükk az, hogy ponyvával teljesen letakarják az autót, ha pedig nem látszódik a rendszám, akkor lehetetlenné válik a parkolójegy ellenőrzése és elkerülhető a parkolási díj megfizetése. Legalábbis ezt gondolják – a helyzet azonban ennél bonyolultabb.

"A KRESZ előírásai szerint a gépjármű hatósági jelzésének (rendszámának) minden esetben jól láthatónak és azonosíthatónak kell lennie, annak letakarása jogsértő, függetlenül attól, hogy az közlekedik vagy fizetős parkolóhelyen várakozik"

– világította meg a Somogy vármegyei portál érdeklődésére a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. kommunikációs és marketing vezetője.

Ráczné Czellár Anita hozzátette, hogy amennyiben egy fizetős parkolóhelyen álló gépkocsi ponyvával vagy egyéb módon úgy van letakarva, hogy a rendszám nem látható, az autó nem azonosítható, akkor a parkolóőr ugyan parkolási pótdíjat nem szab ki, viszont a rendszám eltakarása miatt rendőri intézkedést kezdeményez.

Összességében tehát a ponyvával letakarás nem biztosít menekülőutat a büntetés elől.

"Bár a parkolóőr mozgástere korlátozott, a módszer jogilag nem ad valódi védelmet, és hosszú távon több kockázatot hordoz, mint amennyi előnyt ígér"

– hívta fel a figyelmet a szakember.