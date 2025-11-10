Az Európai Bizottság (EB) a Portfolio-val közölte: a magyar-amerikai megállapodás nem befolyásolja az Európai Unió (EU) 2027-re tervezett orosz olaj- és gázimport-kivezetési céljait. A testület szerint a washingtoni döntések értelmezése kizárólag az Egyesült Államok hatásköre, és nem módosítja az uniós energiapolitika irányvonalát.

Ahogy az Economx is megírta, Orbán Viktor és Donald Trump találkozója után a magyar kormányfő bejelentette, hogy Magyarország teljes szankciómentességet kapott az amerikai elnöktől a Török Áramlat gázvezetékre és a Barátság kőolajvezetékre.

A megállapodás kommentálva az EB emlékeztetett arra, hogy az EU már 2022-ben, a REPowerEU-terv keretében csökkentette orosz energiapiaci kitettségét: a vezetékes és cseppfolyósított gáz aránya az uniós gázimportban 2021-ről 2024-re 45 százalékról 19 százalékra csökkent, és a várakozások szerint 2025-re 13 százalékra eshet vissza. Az orosz olaj részaránya a teljes behozatalban 2022 eleji 27 százalékról 2024-re 3 százalékra zsugorodott.

A lap emlékeztet, hogy az EB idén májusban beterjesztett egy tervezetet, amely kereskedelmi korlátozásokkal, akár vámok kivetésével zárná be az oroszországi fosszilis energiaforrások importját 2028-ig. Szeptemberben pedig már asztalra került egy javaslat, hogy már 2027-re megtörténjen a leválás. Az uniós szankciós csomagok részeként már 2022-ben bevezettek importtilalmat az orosz kőolajra, ám Magyarország és Szlovákia kivételt kapott a főszabály alól, ezt a derogációt kifejezetten az érintett tagállamok energiabiztonságának megőrzése érdekében engedélyezték, így e két tagország jelenleg is jogosult orosz nyersolaj behozatalára.

A Bizottság szerint a magyar és szlovák kivétel nem gazdasági előny, hanem az energiabiztonság fenntartását szolgálja. A testület hangsúlyozta, hogy az uniós energiastratégia és a tagállami derogációk az irányadók, az amerikai-magyar megállapodás ettől független.

Korábban a magyar kormány jelezte, hogy az uniós energiaszankciók ügyében szükség esetén jogi lépéseket is tervez. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország „valósághoz igazított” kivezetési tervet készít az orosz olajról, a gáz esetében pedig a hosszú távú orosz szerződések 2027-es uniós tilalmát szankciónak tekinti.

A magyar kormány korlátlan időre szóló mentességet jelentett be az amerikai szankciók alól, ám az amerikai források továbbra is legfeljebb egyéves időkeretről beszélnek. A pontos időtáv továbbra sem ismert, hivatalos megerősítés nem érkezett sem a Fehér Háztól, sem az amerikai külügytől.