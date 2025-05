A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek szombaton – közölte a vállalat. Felhívták a figyelmet arra, hogy szombat áthelyezett munkanap,

azonban néhány járat kivételt képez.

A Széchenyi- és Svábhegyet kiszolgáló fogaskerekű szombaton a hétköznapi helyett a sűrűbb, hétvégi menetrend szerint közlekedik, a 210-es busz helyett pedig a 210B autóbusz közlekedik a Normafáig.

A 26-os busz a nyári hétvégi menetrendje szerint jár majd, és a 226-os autóbusz is közlekedik szombaton az Óbudai- és a Margitszigetre.

A HVG ezen felül arra is felhívta a figyelmet, hogy néhány kivételtől eltekintve több városban is fizetős lesz a parkolás, valamint a MÁV és a Volánbusz menetrendi változásait is érdemes lesz figyelni, mielőtt útnak indul.

A munkaszüneti napok ebben az évben a továbbiakban az alábbiak szerint alakulnak:

2025. június 9. hétfő

2025. augusztus 20. szerda

2025. október 23. csütörtök

2025. december 25. csütörtök

2025. december 26. péntek

Áthelyezett pihenőnapok lesznek a továbbiak:

2025. október 24. péntek

2025. december 24. szerda

Ezek lesznek az áthelyezett munkanapok:

2025. május 17. szombati munkanap

2025. október 18. szombati munkanap

2025. december 13. szombati munkanap