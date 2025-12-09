Tovább csökkent a fogyasztói árindex, ezen belül kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, 0,6 százalék.

Az árréstop kivezetésének eljött az ideális pillanata, mert a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra

– véli a most közölt KSH-adatok láttán az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg októberhez viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak – tette közzé a legfrissebb adatokat gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal . Négy hónapnyi stagnálás után (július óta tartotta magát a 4,3 százalékos infláció ) mozdultak el a fogyasztói árak, és immár a Magyar Nemzeti Bank által kijelölt célsávban (2-4 százalék) vannak. A részletekről itt írtunk.

A szövetség hangsúlyozza: az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán, a magyar élelmiszer termelők és beszállítók magas és emelkedő költségein.

Ezzel szemben számos káros hatása van:

rontja a kisboltok helyzetét, települések maradnak élelmiszerbolt nélkül,

romlik a kereskedelemnek az a képessége, hogy visszafogja a beszállítók áremelési igényeit, mielőtt azok elérnék a vásárlókat,

visszafogja a kiskereskedelemben az árcsökkentési akciókat, ami pedig sok árérzékeny magyar vásárló fontos beszerzési szempontja, és a kiskereskedelmi láncok egymással folytatott versenyének meghatározó terepe.

növeli az importhányadot, rontja a magyar élelmiszeripar pozícióit, beleértve a beruházási kedv csökkentését a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt.

az elszenvedett veszteség csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokra rendelkezésre álló pénzügy forrásokat.

A kereskedelmi szövetség emlékeztet arra, hogy az árrésstop meghosszabbításáról vagy kivezetéséről legközelebb februárban dönt a kormány. Ugyanakkor úgy vélik: az azonnali kivezetést még mindig érdemes megfontolni, mert a késlekedés hatásai az idővel csak fokozódni fognak.