Tovább csökkent a fogyasztói árindex, ezen belül kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, 0,6 százalék.
Az árréstop kivezetésének eljött az ideális pillanata, mert a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra
– véli a most közölt KSH-adatok láttán az Országos Kereskedelmi Szövetség.
A szövetség hangsúlyozza: az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán, a magyar élelmiszer termelők és beszállítók magas és emelkedő költségein.
Ezzel szemben számos káros hatása van:
- rontja a kisboltok helyzetét, települések maradnak élelmiszerbolt nélkül,
- romlik a kereskedelemnek az a képessége, hogy visszafogja a beszállítók áremelési igényeit, mielőtt azok elérnék a vásárlókat,
- visszafogja a kiskereskedelemben az árcsökkentési akciókat, ami pedig sok árérzékeny magyar vásárló fontos beszerzési szempontja, és a kiskereskedelmi láncok egymással folytatott versenyének meghatározó terepe.
- növeli az importhányadot, rontja a magyar élelmiszeripar pozícióit, beleértve a beruházási kedv csökkentését a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt.
- az elszenvedett veszteség csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokra rendelkezésre álló pénzügy forrásokat.
A kereskedelmi szövetség emlékeztet arra, hogy az árrésstop meghosszabbításáról vagy kivezetéséről legközelebb februárban dönt a kormány. Ugyanakkor úgy vélik: az azonnali kivezetést még mindig érdemes megfontolni, mert a késlekedés hatásai az idővel csak fokozódni fognak.
