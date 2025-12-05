A vádirat szerint B. Szilvió január 9-én, borult időben és az éjszakai órákban a nedves burkolatú 1-es főúton egy kölcsönautót vezetett kábítószer befolyása alatt. A másik kocsi előtte haladt, amit 130 kilométer per órás sebességgel tarolt le egy előzési menővert követően.

A letarolt autóban egy 59 éves, egy 22 éves és egy 18 éves férfi volt, mindhárman életüket vesztették.

A Blikk szerint egyedül az idősebb férfi 22 éves fia maradt életben. Az áldozatok néptáncosok voltak.

A lap szerint egyre gyakoribb, hogy kábítószer hatása alatt okoznak a sofőrök halálos baleseteket, a rendőrség pedig szigorúbb ellenőrzésekkel próbál fellépni a kábultan vezetőkkel szemben. Enzsöl Péter ügyvéd úgy nyilatkozott, jelentősen emeli a büntetési tételkeretet, ha valaki drogfogyasztás miatt bódult állapotban vezet.