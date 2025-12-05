A vádirat szerint B. Szilvió január 9-én, borult időben és az éjszakai órákban a nedves burkolatú 1-es főúton egy kölcsönautót vezetett kábítószer befolyása alatt. A másik kocsi előtte haladt, amit 130 kilométer per órás sebességgel tarolt le egy előzési menővert követően.
A letarolt autóban egy 59 éves, egy 22 éves és egy 18 éves férfi volt, mindhárman életüket vesztették.
A Blikk szerint egyedül az idősebb férfi 22 éves fia maradt életben. Az áldozatok néptáncosok voltak.
A lap szerint egyre gyakoribb, hogy kábítószer hatása alatt okoznak a sofőrök halálos baleseteket, a rendőrség pedig szigorúbb ellenőrzésekkel próbál fellépni a kábultan vezetőkkel szemben. Enzsöl Péter ügyvéd úgy nyilatkozott, jelentősen emeli a büntetési tételkeretet, ha valaki drogfogyasztás miatt bódult állapotban vezet.
Döbbenetes: börtönből szabadult, drogmámorban úszó taxisok árasztották el az utcákatMetál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint rendkívüli módon felhígult a taxis szakma: ma már büntetett előéletű, drogos, alkoholista, jogosítvánnyal nem rendelkező sofőrök is űzhetik az ipart.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Ebben a cikkben a téma érzékenysége miatt nem tartjuk etikusnak reklámok elhelyezését.
Részletes tájékoztatást az Indamedia Csoport márkabiztonsági nyilatkozatában talál.
Indamedia Csoport
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!