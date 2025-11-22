Elképesztő jelenetek játszódtak le szerda délután Tiszakécskén: egy férfi feltehetően kristály fogyasztásától tombolt végig a városon, miközben többeket is halálra rémisztett, majd egy autót is ellopott – derül ki a rendőrség beszámolójából.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. november 19-én délután egy tiszakécskei munkásszállóban tartózkodó férfi kristályt fogyaszthatott. A szer hatása alatt kimászott az ablakon, majd hiányos öltözetben, zavartan ordibálva rontott rá egy nőre a parkolóban.

A nő az autójába menekült és bezárkózott, de a férfi tovább tombolt: rángatta a kilincseket, ököllel ütötte az ablakokat, majd felmászott a gépkocsi motorházára és a szélvédőt kezdte verni, közben pedig azt kiabálta, hogy az asszonyt üldözik és meg akarják ölni.

A sértett elindította az autót, a férfi pedig hátulról felugrott a járműre, ahonnan röviddel később leesett. Ezt követően, mintha mi sem történt volna, tovább sétált a városban, majd egy utcában észrevett egy autót, amelyben a tulajdonos – pakolás közben – benne hagyta a kulcsot. A férfi beült és elhajtott vele, ám nagyjából 300 méterrel távolabb menet közben kiugrott a járműből. A tulajdonos visszatartotta őt a rendőrök kiérkezéséig.

A férfit szakellátást követően őrizetbe vették, kihallgatásán pedig azt mondta: kristályt fogyasztott, hallucinált, és csak részletekre emlékszik a történtekből. A nyomozók kezdeményezték letartóztatását.

Az esetről készült felvétel itt látható: