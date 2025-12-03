Szerdán napközben marad a borult, szürke, többfelé párás idő, helyenként szitálásra továbbra is számíthatunk. Általában gyenge, mérsékelt marad a keleties szél. Kora délután 7 fok körül alakul a hőmérséklet – írta az Időkép.

Szerdán időjárási front nem lesz felettünk, de a sokfelé borongós, nyirkos időben romolhat a hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony lesz a hő- és komfortérzetünk. Ugyanakkor fáradékonyabbak, bágyadtabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A hideg, többfelé ködös idő hatására felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok.



A kissé szeles tájakon élők körében fejfájás, ingerlékenység, illetve nyugtalanság előfordulhat. Északkeleten, keleten és délkeleten átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, és rövid időszakokra kisüthet a nap, így az ott élők hangulata, közérzete javulhat.

Csütörtökön napközben keleten, északkeleten felszakadozhat a rétegfelhőzet, időnként kisüthet a nap, máshol marad a borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös idő. Délután, kora este a Dunántúl több részére, valamint az Alföld déli tájaira dél felől eső érkezhet. A keleties szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Reggel -1 és +6 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, majd kora délután 2-12 fokot mérhetünk, északkeleten, keleten számíthatunk a legmagasabb maximumokra.



Pénteken keleten, északkeleten süthet ki pár órára a nap, máshol borongós, szürke időben lesz részünk, és többfelé esőre is számítani kell. Helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 14 fok között alakul, nyugaton, északnyugaton marad hidegebb az idő.

Szombaton sokfelé felhős, borongós, szürke idő lesz, csak kevés helyen számíthatunk naposabb időszakokra. Kezdetben a Dunántúlon elszórtan kisebb eső kialakulhat. Csak néhol élénkülhet meg a szél. Kora délután 5-13 fokot mérhetünk.

Vasárnap többfelé kialakulhat eső, zápor az erősen felhős, borongós időben. Nem lesz jelentős a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 11 fok között alakulhat.