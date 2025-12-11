Csütörtökön egy hidegfront érinti Magyarországot, ami a Dunántúlon és az északi tájakon helyenként vékonyíthatja, szakíthatja a felhőzetet, de az ország nagyobb részén várhatóan borongós, párás, helyenként ködös maradhat az idő. Szitálás, északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat. Estétől a kevésbé felhős, derült részeken újból romlanak a látási viszonyok, köd képződik. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között változik, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő. Késő este 1, 7 fok valószínű - tájékoztatott a HungaroMet.

Pénteken sem változik az időjárásunk. Szürke, borongós, többfelé napközben is párás, ködös időben lesz részünk. Csak kisebb körzetekben, illetve a magasabb hegytetőkön süthet ki a nap. Helyenként szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A csúcshőmérséklet 3-9 fok között alakul.

A szombat túlnyomóan szürke, borongós, többfelé nyirkos időjárást tartogat. Szitálás, ködszitálás, hajnalban néhol ónos ködszitálás előfordulhat. Legfeljebb néhol keleten, északkeleten lehet napsütés. A déli, délnyugati szél gyenge lesz, a csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Vasárnap több napsütésre van esély a szelesebb dunántúli tájakon. Emellett a még többfelé ködös, borongós részeken szitálás, ködszitálás, hajnalban néhol ónos ködszitálás előfordulhat. A Dunántúlon több helyen megélénkülhet az északnyugati szél. Délután 2-9 fokra van kilátás - közölte az Időkép.