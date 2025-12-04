Csütörtökön nagyrészt borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő, de főként a keleti, északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Délutántól az ország nyugati felére csapadékzóna érkezik, így dél felől egyre több helyen előfordulhat eső, a nyugati határvidéken nagyobb mennyiség is hullhat, a ködös részeken szitálás is lehet. A keleties szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket mérhetünk. A késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható - közölte a HungaroMet.

Pénteken északkeleten süthet ki pár órára a nap. Máshol borongós, szürke időben lesz részünk, és több tájegységünkön esőre is számítani kell. Helyenként élénk lesz a keleti, délkeleti szél. Hajnalra 2 és 8 fok közé hűl a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 14 fok között alakul, nyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, északkeleten a legmagasabb maximumokat.

Szombaton az ország több részén gyakran takarják majd felhők a napot, de az Északi-középhegységben, valamint északkeleten és keleten hosszabb napos időszakokra is van kilátás. Kezdetben helyenként kisebb eső kialakulhat, majd napközben jelentős csapadék sehol sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora délután 6 és 14 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap a nap első felében sokfelé számíthatunk esőre, majd délután egyre többfelé megszűnik a csapadék, és lesznek olyan tájaink is, ahol a felhők közül kisüt a nap. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután 6-11 fokot mérhetünk. Hétfőn erősen felhős, borongós időre van kilátás elszórtan kisebb esővel, gyenge záporral. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul - jelezte az Időkép.