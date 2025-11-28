Harmadfokú az árvízvédelmi készültség van a Sajón, a Tarna vízfolyáson pedig elsőfokú a készültség, a vízügyi szakemberek 24 órás figyelő- és őrszolgálatot látnak el közel 226 kilométeres védvonalon – erről tájékoztatott már csütörtökön a Facebook-oldalán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG).
A megáradt Ipoly Ipolytarnócon azonban már hat ingatlant veszélyeztet, a lakosok homokzsákokkal védekeznek, több családot ki kellett telepíteni – számolt be az Index. A településnél a folyó valaha volt legmagasabb vízállását mérhetik a napokban. Nógrádszakálnál elsőfokú készültséget rendeltek el, az alsóbb szakaszokon viszont nem várható veszély.
A Bódva-patak teljes magyarországi vízgyűjtőjén valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültség van érvényben. Hozzátették, az elmúlt napok esőzéseit okozó csapadékrendszer észak felé távozott az országból, a külföldi vízgyűjtő területeken pedig kedd estétől már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt.
Az ÉMVIZIG közölte, a Sajó vízszintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajópüspökinél 351 centiméteres vízállással.
Az Úntinform közlése szerint jelenleg a következő utak nem járhatók:
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Sajó áradása miatt a Sajókaza és Aggtelek közötti út a 26-os főút és Sajókaza között (2603-as jelű út).
- Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt az Őrhalom - országhatár közötti összekötő út, a vasútátkelőtől a határig (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és és az országhatár közötti út, az 1-es és a 2-es km között.(2208-as jelű út).
