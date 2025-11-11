A bankszámlanyitás ma már nemcsak egy gyakorlati döntés, hanem kapu a mindennapi pénzügyek világába, és ezzel együtt belépő a digitális bankolás természetes, biztonságos és kényelmes környezetébe is. A K&H tapasztalatai szerint egyre több szülő szeretné, ha gyermeke már fiatal korban megismerkedne a pénzügyi alapokkal, a kártyahasználattal és az elektronikus fizetések előnyeivel. A pénzintézet célja, hogy a fiatalok minél előbb megtapasztalják, milyen felelősen és tudatosan kezelni saját pénzügyeiket, miközben biztonságban érzik magukat a digitális térben.

A bank adatai szerint a fiatalokra nem lehet panasz: a pénzintézetnél kezelt ifjúsági számlák száma dinamikusan bővül. Ez a trend azt mutatja, hogy a fiatalok egyre tudatosabban lépnek be a bankolás világába, és a szülők is egyre inkább támogatják őket abban, hogy megtanulják a felelős pénzhasználatot.

Étkezés, szórakozás és digitális kényelem

Statisztikájuk szerint a 14–18 évesek kártyás költéseinek közel fele a mindennapi étkezéshez kapcsolódik. A bankkártyáikkal vagy okoseszközeikkel elköltött összeg 22 százaléka élelmiszerüzletekben landol. Ezt követik az éttermek, amelyek részesedése 9,6 százalékos a K&H-s fiatalok kártyás költéseiből.

Az egyéb napi élelmiszer-jellegű költések, például pékségben vagy kávézóban történt vásárlások aránya 7,7 százalék, és ugyanennyi a gyorséttermeké is. Tehát a napi vásárlásoknál biztonságosnak és kényelmesnek tartják az elektronikus fizetést, amelyet a K&H folyamatos fejlesztései is támogatnak.