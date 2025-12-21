A Ford tovább erősíti nem túl előnyös hírnevét a visszahívások terén: az autógyártó idén már közel jár a 150. visszahívási kampányhoz, ami azt jelenti, hogy 2025-ben is több millió járműnél merült fel valamilyen probléma. Most újabb, mintegy 272 ezer autót érintő hibára derült fény, amely komoly biztonsági kockázatot jelenthet – írja a Totalcar.

Előfordulhat, hogy hiába teszi P-be – vagyis parkoló módba – a módválasztót a sofőr, az autó így is elgurulhat. A problémát egy rosszul működő retesz okozza, ami megy megfelelően a helyére. Ez azt jelenti, hogy nem látja el a feladatát, ami hibátlan működés esetén az lenne, hogy az autó ne tudjon elgurulni.

A Ford szerint a jelenség egy gyártási hibára vezethető vissza, ugyanakkor ez a gond nem minden esetben jelentkezik. A gyártó kiemelte:

a jármű rendszere érzékeli a rendellenességet, és figyelmezteti a sofőrt. Ilyenkor a P jelzés nem világít a módválasztón, a műszerfalon pedig egy villáskulcs ikon jelzi a hibát.

A Ford becslése szerint a ténylegesen hibás autók aránya körülbelül 1 százalék. A vállalat közlése alapján eddig nem érkezett jelentés balesetről vagy sérülésről, amely a hiba miatt történt volna. A problémát szoftverfrissítéssel orvosolják, amelyet szervizben vagy akár távolról is elvégezhetnek.