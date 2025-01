Vegyen most, fizessen majd: hódít az új vásárlási módi

Az elmúlt évben mintegy egymilliárd forint összértékben, több mint 20 ezer vásárló fizetett az úgynevezett Buy Now Pay Later (vásároljon most, fizessen később) szolgáltatás igénybevételével. A felhasználók értékelik a nulla százalékos THM-et.