Romantikus átverés áldozata lett egy idős balatonfüredi hölgy: a gyanú szerint magát egy Szíriában szolgáló katonának kiadó férfi mintegy 2,5 millió forintot csalt ki tőle. A nő a közösségi médiában ismerkedett meg az elkövetővel, aki

azzal az indokkal kért tőle pénzt, hogy szüksége van rá személyes csomagjai hazaszállításához.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében arra figyelmeztetett, hogy senki ne higgyen vakon az interneten ismeretlenül szerelmet valló embereknek, mert könnyen csalás áldozatává válhatnak.

Nem ez az első hasonló eset a térségben, hiszen augusztus végén egy veszprémi nő is online csalás áldozata lett. Őt egy férfi tévesztette meg, aki két éven át titkos ügynöknek és bagdadi katonai szervezet tagjának adta ki magát. A csaló a bizalom elnyerése után magas összegű, vámkezelésre és jutalékra hivatkozó pénzátutalásokat csalt ki a nőtől, összesen 48 millió forint értékben. A pénz visszafizetésére természetesen soha nem került sor.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: ha valaki az interneten ismerkedik, különösen óvatosnak kell lennie, és gyanakvással kell kezelnie minden olyan kapcsolatot, ahol pénzkérésre kerül sor – írja a Veol.hu.