Az elmúlt évek tapasztalata alapján karácsony előtt sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy valakit internetes vásárlóként becsapjanak, mint az év más időszakában, az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET közleménye szerint a kedvező ajánlat, ár sokszor csak a becsapás egyik eszköze, a kiberbűnözők fő célja ugyanis többnyire személyes és bankkártya adatok, jelszavak megszerezése.

A gyanútlan vevők amellett, hogy a terméket sem kapják meg, a kifizetett összegen felül még a számlájukon lévő pénzt is elveszíthetik.

Sok csaló profin felépített hamis webáruházat hoz létre, valós logókkal, csábító árakkal, látványos megjelenéssel és hamis véleményekkel: nemcsak a kedvező ár csali, gyakran a rövid ideig tartó alacsony árakkal is mielőbbi vásárlásra buzdítanak.

Egy másik gyakori módszer, hogy magyar nyelvű, már kitűnő nyelvhelyességű üzenetben cég vagy hivatalos szerv nevében kap valaki sürgető üzenetet, amiben egy linkre kattinthat, ahol közlik: a csomag kézbesítése vám vagy kézbesítési díj hiányában fennakadt; ideiglenesen felfüggesztették fiókja használatát, vagy be nem fizetett adó-, illetve gyorshajtás büntetést kapott. Az üzenetben küldött sürgetés a megszokásokat veszi alapul: karácsony előtt szinte mindenki siet, időhiányban szenved, feszültebb a rengeteg teendő miatt, így hajlamosabb rutinból kattintani anélkül, hogy ellenőrizné a feladót.

Ezeknek a csalásoknak egy a célja: a bűnözők hozzá akarnak jutni az internetbankos belépési adatokhoz, bankkártyaadatokhoz, végső soron a mások pénzéhez.

Évről évre súlyosbodik a helyzet: az országban, a statisztikák alapján, az idén, az online csalások száma már meghaladta kétszázezret, a kárösszeg pedig a harminc milliárd forintot.

Az ESET szakértői szerint a támadások jelentős részét továbbra is a kártékony kódok okozzák:

a bejelentett esetek mintegy felét teszik ki a malware- és ransomware (kártevő- és zsarolóvírus támadások),

míg az adathalász és social engineering (megtévesztéses átverés) módszerek 20 százalék körüli aránnyal szerepelnek, vagyis minden ötödik támadás a megtévesztésre épít.

Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője elmondta: az egyre gyorsabban fejlődő csalási módszerek egy részét már nem lehet odafigyeléssel vagy rutinszerű tapasztalattal kiszűrni, éppen ezért válnak kulcsfontosságúvá a megfelelő szoftveres védelmi eszközök. A többrétegű, folyamatosan megújuló védelmi technológia az emberi szakértelmet, a mesterséges intelligenciát és a felhőalapú védelmet ötvözve olyan biztonsági megoldást nyújt, ami messze túlmutat egy egyszerű vírusirtó képességein.

Hozzátette: a fejlett gépi tanulási modellek naponta több millió mintát elemeznek, lehetővé téve, hogy a szoftver rendkívüli gyorsasággal ismerje fel a veszélyes mintázatokat – olyan sebességgel, amire ember sosem lesz képes. Ez a védelem legújabb generációja – hangsúlyozza a szakember.