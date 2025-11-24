„Az Erste stratégiájának és az alaptevékenységének szerves részeként tekint a környezeti szempontokra annak érdekében, hogy teljes működését minél felelőssebbé, etikusabbá és fenntarthatóbbá tegye” – mondta Szaniszló Bálint, az Erste fenntarthatósági irodájának vezetője.

Kiemelte: ez a díj megmutatja, hogy jó irányba haladunk, rengeteg tervük van a jövőre nézve mind az Erste saját karbonlábnyomát, mind a finanszírozott beruházásokat tekintve, hiszen bankként egy fenntarthatóbb jövő felelősei és alakítói.

Az Erste tervei szerint a teljes vállalati hitelállomány negyedét 2026-ra környezeti célt szolgáló beruházások fogják adni, míg a zöld jelzáloghitelek aránya 2027-ben minimum 15 százalék lesz.

2030-ra a bank saját működésében eléri a nettó zéró szén-dioxid-kibocsátást, míg a hitelportfólió esetében 2050-re szeretne ide eljutni.

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben hirdette meg először a Zöld Pénzügyek Díjat, amelynek keretében a legzöldebben működő pénzügyi intézményeket ismeri el. A banki kategóriában idén az Erste kapta az elismerést a fenntarthatósági témákban tanúsított aktivitásának köszönhetően. A jegybank a díj elbírálásakor a zöld hitelkihelyezések mértéke, valamint a klímaváltozás hatásainak való kockázati kitettségérték mellett az MNB Zöld Ajánlásnak való megfelelést is értékelte. Az Erste Csoport nem először kap Zöld Pénzügyek Díjat a fenntarthatóság terén végzett tevékenységéért: 2021-ben az Erste Alapkezelő részesült a Zöld Befektetési Alapkezelő elismerésben.

Az Erste Csoport elkötelezett a fenntarthatóság, valamint környezeti lábnyomának csökkentése mellett. Az európai pénzügyi intézmények közül elsőként csatlakozott az Európai Bizottság Zöldfogyasztási Vállalásához (Green Consumption Pledge), és már régóta tagja az ENSZ Principles for Responsible Banking fenntarthatósági keretrendszerének.