Miközben a kiberbiztonsági incidensek, az üzletmenet-folytonosság és a természeti katasztrófák számítanak világszerte a legnagyobb üzleti kockázatnak az Allianz Kockázati Barométere szerint, a kisebb cégeknél hangsúlyosabban jelennek meg az olyan helyi és azonnali veszélyek is, mint például a jogszabályi változások, a makrogazdasági bizonytalanságok vagy a munkaerőhiány. Ugyanakkor jól látható, hogy a nagyvállalatokat érintő tényezők – mint a klímaváltozás vagy a geopolitikai kockázatok – egyre inkább hatnak erre a vállalati körre is.

A kisebb vállalkozások sok esetben sérülékenyebbek, mivel kevesebb erőforrással rendelkeznek infrastruktúrafejlesztésre vagy üzletmenet-folytonossági tervezésre, emellett ellátási láncuk is kevésbé rugalmas, hiszen gyakran erősebben függnek néhány beszállítótól vagy helyi partnertől. Éppen ezért számukra kiemelten fontos lenne, hogy tudatosan készüljenek ezeknek a kockázatoknak a kezelésére, a helyzet azonban korántsem ennyire rózsás.

Felkészületlenül

Bár Magyarországon közel 1 millió mikro-, kis- és középvállalkozás működik, a vagyonbiztosítási szerződések darabszáma alig haladja meg a 100 ezret. Ez azt jelenti, hogy a hazai kkv-k döntő többsége ma is biztosítás nélkül működik, miközben a biztosítók tapasztalatai alapján a környezeti változások miatt egyre nagyobb a károk bekövetkezésének valószínűsége, és a károk értéke is évről-évre nő. Az Allianz legfrissebb adatai szerint például a viharok, a csőtörések és a tűzkárok jelentik a legnagyobb fenyegetést a vállalkozások számára – ezek együtt adják az éves kárösszeg több mint felét.

„A vihar- és csőtöréskárok magas aránya azt mutatja, hogy a vállalkozások jelentős része olyan természeti és épületüzemeltetési kockázatoknak van kitéve, amelyekre a legtöbb kkv még mindig nincs megfelelően felkészülve” – mondta Tóth Krisztina, az Allianz Hungária Zrt. Vállalati Kockázatvállalásának vezetője. Szerinte az alacsony biztosítási penetráció oka összetett: sok cég „nem érzi elég nagynak magát” a biztosításhoz, mások költségcsökkentés miatt maradnak távol.

A probléma ráadásul nem áll meg ott, hogy a cégek jelentős része egyáltalán nem rendelkezik vállalati biztosítással: még azokra a vállalkozásokra is sokszor jellemző az alulbiztosítottság, amelyek kötnek szerződést: Ezek – például költségmegfontolásokból – sokszor olyan limitet választanak, amely egy súlyosabb tűz- vagy viharkárt már nem lenne képes fedezni.

Károk és igények

Az Allianz Hungária kárstatisztikái egyértelmű képet rajzolnak ki arról, milyen eseményektől kell leginkább tartaniuk a magyar kkv-knak, amelyek biztosítottsága még jócskán elmarad az uniós átlagtól. A 2025-ben bejelentett károk elemzése alapján a viharokra (31 százalék), csőtörésre (14 százalék) és tűzesetekre (11 százalék) fizetett legtöbbet a biztosító. Az két legnagyobb, egyenként nyolcszámjegyű összegű kár egy-egy tűzesethez kapcsolódott, a harmadik-negyedik helyen 10 millió forint feletti szakmai felelősségi károk állnak, míg a top5-ös listát egy betöréses lopás zárja, hasonló nagyságrendű kárral.

Tóth Krisztina megítélése szerint a magyar vállalkozások többsége még mindig a „velünk ez nem történhet meg” álláspontot képviseli, miközben ezt a fajta struccpolitikát az első olyan káresemény romba dönti, amelyet saját forrásokból kell kigazdálkodnia a cégnek.

A szakember ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli, hogy a szakmai felelősségbiztosítások iránti igény már a mikro- és kisvállalkozói körben is egyre erőteljesebb. Ezen a területen az Allianz Hungáriánál az egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás viszi a prímet, amely önmagában akkora arányt hasít ki a biztosítási állományból, mint az összes többi szakmai felelősségbiztosítás együttvéve. Az ezüstérmes a könyvelői, könyvvizsgálói felelősségbiztosítás, míg harmadik helyen a 2025 elejétől kötelezővé tett tervezői, kivitelezői felelősségbiztosítás áll.

Ezért nem kötnek

Az Allianz Hungária szakértője a hazai kkv-kra jellemző alulbiztosítottság további okának azt tartja, hogy a cégvezetők sokszor túl bonyolultnak tartják a termékeket.

Erre jelentenek megoldást az olyan konstrukciók, amelyekben a különböző kockázatok rugalmasan alakíthatóak és az adott vállalkozásra szabható fedezeteket tartalmaznak. Az Allianz modulárisan felépített terméke például a hirtelen, váratlanul bekövetkező biztosítási eseményekre – tűzre, elemi kárra, géptörésre – nyújt vagyonbiztosítási védelmet, míg a felelősségbiztosítási rész a biztosított által a tevékenysége során másnak okozott dologi kár vagy pénzügyi veszteség, nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíj esetén jelenthet segítséget. Emellett, főleg a mikro- és kisvállalkozások számára egyszerű, egyetlen ajánlatba többféle fedezetet sűrítő biztosítási csomagterméket is kínál.

Tóth Krisztina tapasztalatai szerint jellemzően az egyszerűségük miatt választják a csomagtermékeket a cégek, főként a kereskedelemmel foglalkozók, a vendéglátóhelyek, illetőleg a gyártó- és feldolgozó vállalatok. A szakember hozzáteszi: a már stabil működéssel és magasabb vagyoni kitettséggel rendelkező cégek azért is keresik a moduláris biztosítást, mert fontos számukra a komplex védelem.