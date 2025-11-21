Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.

A londoni FTSE100 index 0,69 százalék,

index 0,69 százalék, a frankfurti DAX -30 index 1,25 százalék,

-30 index 1,25 százalék, a párizsi CAC-40 index pedig 0,68 százalék mínuszban kezdte a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 1,24 százalék csökkenést jelzett nyitáskor.

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,16 dollárral (1,83 százalékkal), 62,22 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 0,72 százalékkal (29 dollárral), 4031 dollárra esett.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, decemberi jegyzésében 2,62 százalékkal csökkent: 1 megawattóra 30,34 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 34,83 eurón, egy éve 41,78 eurón, két éve 43,82 eurón zárt.

Az euró jegyzése péntek reggel 9 órakor 384,13 forintra erősödött a csütörtök kora esti 382,14 forintról. A svájci frank árfolyama 411,34 forintról 413,98 forintra nőtt, a dolláré pedig 331,30 forintról 332,88 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1534 dollárról 1,1551 dollárra gyengült.