Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon bizonyos támadásoktól, ha megtartják a voksolást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország az ukrán támadások közepette is megtartotta saját választását a veszélyeztetett régiókban.
Hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalom nem lehet legitim választások nélkül, és Oroszországnak jogában áll követelni, hogy az ukrajnai választások kiírása esetén a területén élő ukrán állampolgárok is – akiknek száma 5 és 10 millió között van – részt vehessenek a választásokon.
Európának együtt kell működnie Oroszországgal.
Európa fokozatosan el fogja veszíteni pozícióját, eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal – vélekedett Vlagyimir Putyin.
Ha egyesítenénk erőinket az európai országokkal, Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké. Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúznánk
– tette hozzá.
Putyin kifejezte Oroszország készségét a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére a biztonsági feltételek betartása mellett, közép- és hosszú távon.
