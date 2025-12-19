Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon bizonyos támadásoktól, ha megtartják a voksolást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország az ukrán támadások közepette is megtartotta saját választását a veszélyeztetett régiókban.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalom nem lehet legitim választások nélkül, és Oroszországnak jogában áll követelni, hogy az ukrajnai választások kiírása esetén a területén élő ukrán állampolgárok is – akiknek száma 5 és 10 millió között van – részt vehessenek a választásokon.

Európának együtt kell működnie Oroszországgal.

Európa fokozatosan el fogja veszíteni pozícióját, eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal – vélekedett Vlagyimir Putyin.

Ha egyesítenénk erőinket az európai országokkal, Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké. Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúznánk

– tette hozzá.

Putyin kifejezte Oroszország készségét a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére a biztonsági feltételek betartása mellett, közép- és hosszú távon.