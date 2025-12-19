Több száz óvodás lett rosszul nemrégiben Angyalföldön, most pedig nyomozást indított a rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával – tudta meg a Magyar Nemzet. A járványt norovírus okozta, amely feltehetően nyers élelmiszerrel került a közétkeztetésbe.

A vizsgálatok alátámasztották hogy a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban is jelen volt a norovírus-törzs, amely alátámasztotta, hogy az étel fertőzte meg az embereket.

A járványban 19 tálalókonyha volt érintett, összesen 594-en betegedtek meg, köztük 541 gyermek és 43 intézményi dolgozó. A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Az érintettek közül 47 gyermek szorult kórházi ellátásra. Erről itt írtunk részletesen >>>

A rendőrség azt közölte, hogy szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

Ez meglepte a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. ügyvezetőjét, mivel úgy tudja, hogy még bizonyítottan ételmérgezéses esetekben sem történt ilyen a múltban. „Ráadásul a mi esetünkben már közleményben megjelent a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján, hogy Calici vírusfertőzés (norovírus) történt, és nem ételmérgezés“ – fogalmazott Fülöp Csaba, az étkeztető cég ügyvezetője a hvg-nek, aki arra is emlékeztetett, hogy abban az időszakban hányásos-hasmenéses vírus terjedt, így sokan talán nem is az ételtől lettek betegek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a HVG megkeresésére, hogy ebben az esetben miért nem elegendő a hatósági eljárás, azzal indokolta a nyomozás megindítását, hogy az összes körülményt tisztázni kell, „hogy történt-e bűncselekmény, illetve terhel-e valakit büntetőjogi felelősség“. Tájékoztatásuk szerint hétfőig gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal korábbi közleménye szerint norovírus, a calicivírusok családjába tartozó kórokozó okozta a tömeges megbetegedést, a fertőzés terjedése tipikus közösségi mintázatot mutatott. Szerinte a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket (Staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét), a betegek vizsgálati eredményeivel összevetve ez nem indokolta a tömeges megbetegedést. Ugyanakkor azt is hozzátették, a feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez.