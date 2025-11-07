A Tesla részvényesei csütörtökön jóváhagytak egy fizetési csomagot, amely Elon Muskot, a világ már most is leggazdagabb emberét, a cég vezérigazgatóját a világ első ezermilliárdosává teheti.

A Tesla bejelentette, hogy a részvények több mint 75 százaléka a fizetési csomag mellett szavazott a részvényesek éves közgyűlésén. A szavazás nem tartalmazta Musk már meglévő 15 százalékos tulajdonrészét.

A világ leggazdagabb embere korábban bejelentette, hogy lemond, ha a befektetők nem tudják támogatni a történelem legnagyobb javadalmazási csomagját.

A tömeg éljenzésben és skandálásban tört ki az eredmények kihirdetésekor. Musk nem sokkal később megköszönte a részvényeseknek és a Tesla igazgatótanácsának a támogatást. „Nagyon hálás vagyok érte” – mondta.

Musk nem fogad el fizetést, de a jóváhagyott fizetési csomag részvényjuttatás formájában érkezik, amely a következő 10 évben akár 423,7 millió további Tesla-részvényt is biztosítana számára.

Ezek a részvények körülbelül ezermilliárd dollárt érhetnek, feltételezve, hogy a vállalat eléri a 8500 milliárd dolláros piaci kapitalizációt, amely ahhoz szükséges, hogy Musk jogosult legyen a teljes lehetséges kifizetésre.

Ezenkívül a Teslának egy sor működési vagy pénzügyi célt kell elérnie ahhoz, hogy Musk megkapja a teljes részvényszámot, amelyet 12 egyenlő blokkban osztanának szét.

Ha a következő 10 évben az e csomag keretében elérhető összes részvényt megszereznénk, az napi 275 millió dolláros keresetet jelentene, ami eltörpül minden más vezetői fizetési csomaghoz képest.

Magas célok a részvények növekedésére

Ahhoz, hogy a Tesla elérje a szükséges 8500 milliárd dolláros piaci értéket, a részvényeknek 466 százalékkal kell ugraniuk a mai részvényárfolyamhoz képest. Ez körülbelül 70 százalékkal magasabb, mint a világ legértékesebb vállalatáé, az Nvidiáé, amely a múlt héten rekordot döntött, 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációval – írta a CNN.

A Bloomberg milliárdoskövető adatai szerint Musk vagyona már 473 milliárd dollárra becsülhető, nagyrészt a Teslában lévő részesedésének, valamint az általa irányított többi vállalatnak, köztük a SpaceX-nek és az xAI-nak köszönhetően.

A fizetési csomag csütörtöki elutasítása a Tesla vezérigazgatói posztjáról való távozását jelenthette volna. A Tesla igazgatótanácsa egy beadványban azt írta, hogy Musk felvetette annak lehetőségét, hogy távozik a cégtől, ha nem kapja meg a fizetési csomag által biztosított irányítási garanciákat.

A vállalatnak azonban nehéz éve volt. Az első félévben zuhantak az eladások és a nyereség, a Tesla pedig milliárdos bevételkieséssel néz szembe az elektromos járművekre nyújtott amerikai kormányzati támogatás csökkenése miatt.