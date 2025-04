Megállíthatatlanul szakadnak a piacok, szinte minden eszközosztály esik péntek délután, az egyre erősödő eladói hullámot Kína viszontválasza váltotta ki a globális amerikai vámintézkedésekre.

A magyar tőzsde sem kivétel, sőt, 5000 pontot szakadt a BUX délutánra, azaz 6 százalékot esett.

Az OTP Bank forgalma meghaladta a 31 milliárd forintot délután, az árfolyama több mint 6 százalékkal került lejjebb. A Richter részvények szintén 6 százalékos mínuszban.

Ultimátumot kaptak a telekommunikációs cégek

Ennél nagyobbat taszítottak a Magyar Telekomon, miután Nagy Márton bejelentette, hogy elfogadhatatlan a távközlési szolgáltatók korábban bejelentett áremelési szándéka. A Telekom 3,7 százalékos inflációkövető díjkorrekciót tervezett április 1-től. Az NGM-től most kvázi ultimátumot kaptak a cégek, van még türelem feléjük ebben a hónapban, hogy találjanak ki valamilyen önkéntes árcsökkentést, egyéb esetben hatósági beavatkozásra kell felkészülniük. A Telekom részvények 8 százalékkal szakadnak, a One szolgáltatót tulajdonló 4iG 6,4 százalékkal.

Közeleg az amerikai tőzsdenyitás, a határidős indexek alapján 2,5-3 százalék körüli esés lehet nyitásban. Európa vezető tőzsdéi közül az olasz 5,5 százalékkal szakadt be, de a brit FTSE is 3,5 százalékos mínuszban van, a DAX pedig 3,4 százalékkal került lejjebb.

Az euró forint kereszt 407-en is járt, itt volt egy nagyobb üzletkötés, azóta erősödik a magyar deviza, délután 404-405 közt ingadozik a jegyzés. A dollár 366 forint.

Négyéves mélyponton az olajár

A nyersanyagok piacán is mészárlás zajlik, az irányadó nyersolajtípusok 7-7,5 százalékkal estek, szinte csak az arany tartja magát. A négy éves mélyponthoz vezető olajpiaci áreséshez egyrészt az új vámpolitika járult hozzá, hiszen ha a világgazdaság lassabban nő és a külkereskedelem is visszaesik az egyértelműen alacsonyabb olajkeresletet okoz. Erre jött még az a hír, hogy az OPEC májustól 411 ezer hordóval megemeli a napi termelési szintet.

A kötvénypiacon esnek a hozamok, a 10-éves amerikai hozam 3,94 százalékon áll. Kijött az amerikai nonfarm payroll adat, amely szerint a nem-agrár foglalkoztatottak száma márciusban 228 ezer fővel nőtt az előző havi 151 ezer után. Lényegében egy újabb erős munkaerőpiaci adat érkezett, elemzők csak 135 ezres bővülést vártak. Ez az erős munkaerőpiaci helyzet azt jelenti, hogy csak ezt nézve nem reális veszély a recesszió.

Az S&P 500 határidő 5202 pontról feljött 5311-re, ez persze csak annyit jelent, hogy nem 3 hanem csak 2,2 százalékos mínusszal nyithat a vezető amerikai index. A BÉT is korrigált, a magyar tőzsde már csak 4 százalékos mínuszban. A Telekom részvények 1400 alatti szintről jöttek vissza 1472 forintra.

Donald Trump: sosem változik meg a gazdaságpolitika

Donald Trump posztolt, amelyben üzent a nagyvállalatoknak, hogy most igazán érdemes Amerikába menniük, befektetniük és beruházniuk. A gazdaságpolitikája sosem fog megváltozni, ígérte az elnök, hozzátéve: nagyszerű időszak a mostani arra, hogy az USA-ba tartó cégek gazdagabbak legyenek mint valaha. Az elnököt felbátorította a munkaerőpiaci adat, amely messze jobb lett a vártnál .

A csütörtöki zuhanás 1,4 ezermilliárd dollár piaci kapitalizációval csökkentette a Nasdaq 100 részvényindexet, a mutató az elmúlt hat hétben 16 százalékkal csökkent. A magnificent seven papírok még ennél is többet, 20 százalékot szakadtak.

Kinyitott az amerikai tőzsde: 2,4 százalékos mínuszban kezd az S&P 500.