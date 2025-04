Valósággal elszabadult az arany árfolyama csütörtökön, miután Donald Trump amerikai elnök jelentős mértékű vámokat jelentett be. A Fehér Ház azonban a vártnál is jóval magasabb tarifákkal sokkolta a világot, erre egy csomó eszköz (részvények, egyes nyersanyagok) ára zuhanni kezdett, ami kiváló lehetőséget teremtett a menedékeszközöknek, elsősorban az aranynak.

Csütörtökön 3163 dollár/uncia volt a napon belüli csúcs, ami természetesen történelmi rekord is egyben. A nap folyamán itt is volt egy megingás, 3080 dollár környékére süllyedt vissza a jegyzés. Péntek reggel pedig 3100 dollár körül látszik stabilizálódni az árfolyam.

Az arany vonzerejét most több dolog is növeli:

esik a dollár, vagyis a nem-dollárban befektetők számára alacsonyabb az arany bekerülési költsége

a recessziós félelmek erősödése miatt nagyon lejöttek a kötvényhozamok, ez felértékeli az aranybefektetések vonzerejét

a vámok alól kevés eszköz mentesült, de az egyik ilyen kivétel épp az arany

Szóval a helyzet meglehetősen összetett, a kép nagyjából percről percre változik, de most nagyon úgy tűnik, jól járt aki aranyba fektetett. Juhász Kristóf, a Conclude Befektetési Zrt. cégvezetője szerint rengeteg, az arany árfolyamát támogató hatás érvényesül most egyszerre, ráadásul a 3000 dollár feletti szinteken szinte légüres térben mozog az árfolyam, így ellenállási szintek sem állnak a további emelkedés útjában.

Az aranyárfolyam alakulása az év elejétől

Mint az Economxnek fogalmazott, ha a vámtarifák bejelentését követően újraszámított GDP növekedési prognózisokban az elemzők még kisebb növekedést prognosztizálnak, netán recessziót, az a kamatkörnyezet további süllyedését okozhatja majd. A folyamat már nyomon követhető a kötvénypiacon, ahol a 10-éves amerikai referenciahozam 4 százalékra esett vissza (decemberben még 4,8 százalék volt).

Egy kiló arany 36-37 millió forint, maradhat?

Egyébként nem csak nominálisan, de reálértéken is csúcsokat döntött az arany árfolyama, hiszen az 1981-es 850 dolláros árat az inflációval kiigazítva 3000 dollár környéki értéket kapunk. Nincsenek persze kizárva korrekciók, de a piac arra számít, a 3000 dolláros szint stabil támasz lehet a következő hónapokban. Juhász Kristóf hozzátette, az is eltart egy ideig, amíg a piac megemészti, hogy már 100 ezer dollárba,

mai áron 36-37 millió forintba kerül 1 kilogramm arany.

Valószínűleg itt nem is ér véget a történet, az évtized végére akár 6-10 ezer dollár/uncia ár is realitás lehet – fogalmazott Juhász Kristóf – ugyanis szinte válogatni lehet az olyan geopolitikai kockázatokban, amelyek tartós fennmaradása mind támogatná az arany jegyzésárát.

Óriásit lehetett kaszálni a határidős arannyal

Ráadásul van egy új sztori is az aranypiacon, ami a Wall Street-i nagybankok játékterévé vált néhány hónapja. A Goldman Sachs, vagy a JPMorgan jelenleg azt a stratégiát követik, hogy Londonban megvásárolják az aranyat, kérik annak fizikai leszállítását New Yorkba, majd eladják egy távolabbi határidőre.

Ennek azért van értelme, mert Trump megválasztását követően teljesen a feje tetejére állt az aranypiac: a londoni fizikai aranytőzsde azonnali árához képest esetenként 5-6 százalékkal volt magasabb a new yorki határidős kontraktusok árfolyama. Az, hogy ekkora prémium alakul ki a távolabbi határidőkre teljesen szokatlan az aranynál, most viszont már 4 hónapja zajlott ez az arbitrázs lehetőség, amit a nagy befektetési bankok szépen le is fölöztek.

Normál esetben az a jellemző, hogy a távolabbi határidős aranykontraktusok árfolyama csak a tárolási és finanszírozási költségekkel magasabb mint az azonnali arany árfolyam, azonban a befektetők láthatóan elkezdték belekalkulálni a vámtarifák bevezetésének eshetőségét a távolabbi határidős árba.

Valaki hazavitetett annyi aranyat, amennyi az MNB-nél van

A Conclude cégvezetője elmondta, a fizikai szállítások a pletykák szerint azóta lódultak meg csak igazán, hogy Donald Trump és Elon Musk belengette az amerikai aranykészletek auditjának időszerűségét.

Egyébként a piac most azt találgatja, ki lehetett az, aki hagyott kifutni egy 108,5 tonna mennyiségnek megfelelő határidős vétel pozíciót, de nem hagyta a leszállított aranyat a New Yorki tőzsde közraktárában, ahogy azt a befektetők általában szokták, hanem ki is vitte onnan. (Egyébként ez a mennyiség nagyságrendileg megegyező az MNB 110 tonnás tartalékával.) Mindenesetre ez a 108,5 tonnányi, kiszereléstől függően 8 700 – 35 000 darab aranytömb vélhetően hosszú évekre ki is kerülhet a piacról, mert a tőzsdén újra eladni csak újrafinomítás után lehetne, ami ekkora tételnél mintegy tízmillió dolláros költséggel jár – tette hozzá Juhász.

A magánbefektetők valamiért kivárnak

A helyzet tehát úgy fest, hogy a befektetési bankok teljesen rápörögtek az arany arbitrázsra, az ázsiai jegybankok is szépen vásárolnak, a magánbefektetők viszont kivárnak, Európában és Amerikában teljesen átlagos a befektetési aranyrudak, -lapkák, -érmék iránti kereslet, nem úgy mint 2020-ban és 2022-ben, amikor a kisbefektetők sorban álltak az aranykereskedőknél.

Juhász Kristóf szerint erre az lehet a magyarázat, hogy a 2500 dolláros szintekről elég gyors volt a felfutás és sokan várják a korrekciót. Könnyen lehet azonban, hogy nem érdemes várni, erre utalhat, hogy a tőzsdéken elérhető arany fedezetű ETF-ek trendje is fordult idén januárban, s ezekbe a termékekbe az év eleje óta stabilan pozitív a nettó tőkebeáramlás.