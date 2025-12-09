A várakozásoknak megfelelően alakult az infláció novemberben (a fogyasztói árak 3,8 százalékkal nőttek egy év alatt), ez pedig némi megnyugvást hozott a forint piacára. Kedd délelőtt 384 körül ingadozik az euró-forint devizapár, szóval a látványos hétfői gyengélkedést nem sikerült még visszakorrigálni.

Az előző napi szenvedés egyértelműen a Fitch hitelminősítőhöz köthető, pénteken a leminősítést megúsztuk ugyan, de a besoroláshoz rendelt kilátás lerontását – stabilról negatívra – már nem.

Nagyobb katasztrófa persze nem történt, a forint árfolyamát továbbra is védi a magas kamat. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy nem csak a forint piacán okozott negatív reakciót a Fitch döntés, hétfőn esett a BUX is, több mint egy százalékot.

Egyébként az is igaz, hogy a Fitch döntése részben már beárazódhatott a magyar deviza árfolyamába.

A következő napokban ezek befolyásolhatják a forint kurzusát: