A várakozásoknak megfelelően alakult az infláció novemberben (a fogyasztói árak 3,8 százalékkal nőttek egy év alatt), ez pedig némi megnyugvást hozott a forint piacára. Kedd délelőtt 384 körül ingadozik az euró-forint devizapár, szóval a látványos hétfői gyengélkedést nem sikerült még visszakorrigálni.
Az előző napi szenvedés egyértelműen a Fitch hitelminősítőhöz köthető, pénteken a leminősítést megúsztuk ugyan, de a besoroláshoz rendelt kilátás lerontását – stabilról negatívra – már nem.
Kapcsolódó
Nagyobb katasztrófa persze nem történt, a forint árfolyamát továbbra is védi a magas kamat. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy nem csak a forint piacán okozott negatív reakciót a Fitch döntés, hétfőn esett a BUX is, több mint egy százalékot.
Egyébként az is igaz, hogy a Fitch döntése részben már beárazódhatott a magyar deviza árfolyamába.
A következő napokban ezek befolyásolhatják a forint kurzusát:
- a német kötvényhozamok jelentős mértékben emelkedtek az elmúlt napokban, itt a márciusi szintek visszatérése látható, ha a trend folytatódik, az nem kedvez a magyar devizának, hiszen a forint kamatelőnye kevésbé lesz látványos
- szerdán este kamatdöntő ülést tart a Fed: a 25 bázispontos vágás szinte biztos, sokkal fontosabb lesz az amerikai jegybank frissített növekedési, inflációs és a kamatpályára vonatkozó előrejelzése
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!