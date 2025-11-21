Veszteséggel zárt pénteken a főbb európai értékpapírpiacok többsége – írj az MTI.
A STOXX 600 index 0,36 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,87 százalék veszteséggel fejezte be a pénteki kereskedést.
- Londonban az FTSE 100 index 0,17 százalékkal emelkedett,
- a frankfurti DAX index 0,80 százalékkal csökkent,
- a CAC 40 index Párizsban 0,02 százalékkal emelkedett a zárásra.
- Milánóban az FTSE MIB index 0,58 százalékos,
- a madridi IBEX 35 index 1,16 százalékos veszteséggel végzett.
Az európai részvénypiacok jelentős veszteséggel zárták a hetet pénteken, ami arra utal, hogy a befektetők kockázatkerülő pozícióba vonultak, a technológiai szektor túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak, a Federal Reserve „héja” hangvétele, valamint a lehetséges orosz-ukrán békemegállapodás hírei biztonságos eszközök felé terelték a befektetők figyelmét.
A páneurópai STOXX 600 index október eleje óta a legalacsonyabb szintre csökkent, három százalékos heti esése március-április óta a legnagyobb heti veszteség.
A technológiai szektorban kiemelkedően nagy volt a nyomás: az indexe mintegy két és fél százalékkal esett. A védelmi ágazat részvényei is látványosan gyengültek, miután a piaci szereplők az ukrajnai háború végének a közeledtére utaló jeleket véltek felismerni.
Az európai védelmi index három százaléknál többet veszített értékéből.
Ezzel szemben az olyan ágazatok, amelyeket a befektetők „biztonságos kikötőként” értékelnek, enyhe emelkedést mutattak, például az élelmiszer- és italvállalatok.
A nyersolaj ára csökkent pénteken, harmadik egymást követő napja esett, mivel
felmerült, hogy a háború Oroszország és Ukrajna a vártnál hamarabb befejeződhet, és ez növelhetné a kínálatot.
A hetet az olaj három százalékos mínusszal fejezheti be.
A WTI nyersolaj ára az európai kereskedési idő végén 2,29 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 57,64 dolláron, a Brent ára 2,02 százalékkal ment lejjebb 62,10 dollárra.
Az arany spot jegyzése változatlan, 4076,78 dollár unciánként.
A dollárindex 0,21 százalékkal 100,36 pontra nőtt, és a héten nyereségben lehet a globális kockázatkerüléssel és a Fed kamatcsökkentési esélyeinek csökkenésével párhuzamosan. Az eurót 0,30 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1493 dolláron.
