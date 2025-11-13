A londoni FTSE-100 mutató 1,09 százalék, a frankfurti DAX-index 1,39 százalék, a párizsi CAC-40 index pedig 0,11 százalék mínuszan fejezte be a napot. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,83 százalékkal csökkent.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 51 centtel, 0,81 százalékkal, 63,22 dollárra emelkedett. Az arany határidős jegyzése 4212,05 dolláron állt unciánként 0,04 százalékos, 1,55 dolláros gyengüléssel.



Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, decemberi jegyzésében 1,27 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 30,54 eurón zárt.

Az európai tőzsdezáráskor New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,74 százalékos, az S&P 500-as index 1,01 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,66 százalékos mínuszban állt.

Nyugaton már érzik az orosz gázolaj hiányát, mi ezt – egyelőre – megúsztuk

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Ismét drágul az üzemanyag, és bár hiába az áremelkedés a hazai kutakon, a nemzetközi olajpiac meglepően nyugodt: a Brent hónapok óta 60–70 dollár között mozog, és komolyabb kilengésre az év végéig sem számítanak. A szakértők szerint az amerikai szankciók alóli felmentés nem befolyásolja érdemben a hazai árakat, miközben az orosz olajtermékek kiesése miatt a gázolaj továbbra is drágább marad a benzinnél.