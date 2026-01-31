Az arany és más fémek ára pénteken zuhanásba kezdett, miután Kevin Warsh jelölése a Federal Reserve elnökévé megtörte a fellendülést, amely az ezüst, a réz és a platina árfolyamát is rekordmagasságokba repítette ezen a héten.

Az arany ára, amely csütörtökön unciánként közel 5600 dollárig emelkedett, pénteken közel 11 százalékot zuhant.

Az ezüst – amely idén még az aranynál is meredekebben emelkedett – rekordnak számító 26 százalékos egynapos esést szenvedett el,

a platina pedig 18 százalékot esett.

„Ez klasszikus „piac tetején” viselkedés...Zűrzavar és bizonytalanság uralkodik. Mindenki a tisztánlátásra törekszik”

Tom Price, a Panmure Liberum árupiaci elemzője. mondta a Financial Timesnak, a Panmure Liberum árupiaci elemzője.

A globális zűrzavar és az amerikai elnök, Trump kiszámíthatatlansága miatti növekvő aggodalom miatt a befektetők a nemesfémek felé fordultak.

A nemesfémbányászok részvényei is visszaestek egy hónapokig tartó emelkedés után, a New York-i tőzsdén jegyzett Newmont és a Barrick Mining 11,5, illetve 12,1 százalékos alacsonyabban zártak. A londoni tőzsdén jegyzett Fresnillo 6,1 százalékot esett.