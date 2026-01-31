- Az arany ára, amely csütörtökön unciánként közel 5600 dollárig emelkedett, pénteken közel 11 százalékot zuhant.
- Az ezüst – amely idén még az aranynál is meredekebben emelkedett – rekordnak számító 26 százalékos egynapos esést szenvedett el,
- a platina pedig 18 százalékot esett.
„Ez klasszikus „piac tetején” viselkedés...Zűrzavar és bizonytalanság uralkodik. Mindenki a tisztánlátásra törekszik”
A globális zűrzavar és az amerikai elnök, Trump kiszámíthatatlansága miatti növekvő aggodalom miatt a befektetők a nemesfémek felé fordultak.
