A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,34 pontos csökkenéssel, 107 297,12 ponton nyitott hétfőn.
Csökkenéssel kezdődhet a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 916,17 pontos, 0,85 százalékos csökkenéssel, 107 297,46 ponton zárt pénteken.
Czibere Ákos az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP kurzusa a 31 864 forintos támasz felett zárt, további támaszt a 30 napos mozgóátlag ad 31 056 forintnál, míg ellenállás 33 090 forintnál húzódik. Pénteken az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,83 százalékkal 32 170 forintra esett, forgalmuk 9,2 milliárd forintot tett ki.
A Mol részvényei a 3043 forintos támasz felett zártak, további támaszok 2966 és 2934 forintnál láthatók, ellenállás 3168 forintnál húzódik. Pénteken a Mol árfolyama 16 forinttal, 0,52 százalékkal 3046 forintra csökkent, 930,9 millió forintos forgalomban.
Hozzátette, hogy a Richter folytatta az esést, 9500 forintnál a következő támasz, ellenállás pedig 9871 forintnál látható. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,12 százalékkal 9725 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom is csökkent, az árfolyamban a 200 napos mozgóátlag 1729 forintnál támaszt, míg ellenállást a 30 napos mozgóátlag 1788 forintnál képez. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,25 százalékkal 1740 forintra gyengült, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
Tájékoztatás
