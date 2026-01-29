Új fejezetet nyit a Revolut az ügyintézésben: az ügyfélszolgálat első vonalában beveti az ElevenLabs AI-alapú hangügynökeit, első körben az Egyesült Királyságban és Európában.
A bevezetés első szakaszában drámai javulást hozott a hatékonyságban az ElevenLabs Agent: több mint a nyolcszorosára csökkent az ügyek megoldásához szükséges idő, miközben korábban egy-egy ügy kezelése hosszú várakozással és több lépcsővel járt, ma már átlagosan 5 percen belül lezárják a problémákat.
A Revinfo cikke szerint a rendszer már több mint 30 nyelven érhető el, a nap 24 órájában, natív minőségű beszédfelismeréssel és válaszadással. A hívások 99,7 százaléka sikeresen fut le, ami rámutat a működés megbízhatóságára.
A lap azt írja, hogy a Revolut kezdetben saját, belső megoldással próbálkozott, és bár a prototípusok az elképzelést igazolták, de platformléptékű kihívást jelentett maga a technológia. Ezért több szolgáltatót is összehasonlították, ami után az ElevenLabs mellett tettét le a voksukat.
