A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,20 pontos emelkedéssel, 128 831,78 ponton nyitott hétfőn.

Negatív hangulatban indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a BUX pénteken 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128 831,58 pontos történelmi csúcson zár.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, pénteken ismét csúcsot döntött a BUX index, hétfőn a kereskedés viszont a negatív tartományban indulhat, jelentősen elromlott a nemzetközi befektetői hangulat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 40 910-40 950 forint között húzódik erős ellenállás, míg 39 460 forintnál támasz. Pénteken az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,72 százalékkal 40 540 forintra nőtt, forgalmuk 24,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 3900 forintnál fontos támasz látható, míg 4000 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3930 forintra erősödött 4,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 10 700 forintos támasz felett tudott zárni, rövid távú ellenállás 10 870 forintnál látható, míg erősebb akadály 11 000-11 100 forint között. A Richter-papírok árfolyama pénteken 160 forinttal, 1,51 százalékkal 10 770 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában 1979 forintnál fontos rövid távú támasz látható, ellenállási szintek 2025 forintnál, majd 2089 forintnál húzódnak. A Magyar Telekom pénteken árfolyama 28 forinttal, 1,42 százalékkal 1998 forintra emelkedett, forgalma 825,9 millió forint volt.