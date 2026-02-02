A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,20 pontos emelkedéssel, 128 831,78 ponton nyitott hétfőn.
Negatív hangulatban indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a BUX pénteken 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128 831,58 pontos történelmi csúcson zár.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, pénteken ismét csúcsot döntött a BUX index, hétfőn a kereskedés viszont a negatív tartományban indulhat, jelentősen elromlott a nemzetközi befektetői hangulat.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 40 910-40 950 forint között húzódik erős ellenállás, míg 39 460 forintnál támasz. Pénteken az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,72 százalékkal 40 540 forintra nőtt, forgalmuk 24,8 milliárd forintot tett ki.
A Mol grafikonján 3900 forintnál fontos támasz látható, míg 4000 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3930 forintra erősödött 4,4 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 10 700 forintos támasz felett tudott zárni, rövid távú ellenállás 10 870 forintnál látható, míg erősebb akadály 11 000-11 100 forint között. A Richter-papírok árfolyama pénteken 160 forinttal, 1,51 százalékkal 10 770 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyamában 1979 forintnál fontos rövid távú támasz látható, ellenállási szintek 2025 forintnál, majd 2089 forintnál húzódnak. A Magyar Telekom pénteken árfolyama 28 forinttal, 1,42 százalékkal 1998 forintra emelkedett, forgalma 825,9 millió forint volt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
