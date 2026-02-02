A bankkártyák felhasználóinak száma alapján már nem a Transilvania Bank az első számú romániai pénzintézet, adta hírül az economica.net. A kolozsvári székhelyű bank kártyahasználó ügyfeleinek száma 4,6 millió.

Viszont a Revolut Bank kártyáját ma már 4,9 millió hazai kliens használja.

A brit fejlesztésű Revolut csak tavaly alakult bankká, addig egy pénzügyi tranzakciókra való külföldi alkalmazás volt 2015-ös indulásától kezdődően. Jelenleg online bankként működik Romániában mint a Litvániában bejegyzett Revolut Bank UAB fiókja. Napjainkban immár 40 országban van jelen, ügyfeleinek száma körülbelül 70 milliót számlál. Bár csak 2018-ban lépett be a romániai piacra, mostanra jócskán kinőtte magát.

A maszol.ro emlékeztet, a fiókokat nem működtető, kizárólag az online térben jelen levő pénzintézetek száma gyorsan nő.