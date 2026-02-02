Csökkenéssel indult hétfőn a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.

A STOXX 600 index 0,64 százalékos, az Euro Stoxx 50 index 0,89 százalékos,

a londoni FTSE 100 index 0,63 százalékos,

100 index 0,63 százalékos, a frankfurti DAX 0,55 százalékos,

0,55 százalékos, a párizsi CAC 40 index 0,45 százalékos,

40 index 0,45 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,78 százalékos,

MIB 0,78 százalékos, a madridi IBEX 35 pedig 0,30 százalékos eséssel kezdte a hétfői kereskedést.

A befektetők kockázatvállalási hajlandósága romlott, miután a nemesfémek piacán kialakult heves eladási hullám más eszközosztályokra is átterjedt, és több helyen kényszerlikvidálásokat váltott ki. A technológiai szektorban is nyomás alá kerültek az árfolyamok a MI-eszközökbe irányított befektetések nagyságrendjével szemben felmerült aggodalmak miatt.

A tőzsdék figyelme Európában az e heti jegybanki eseményekre irányul: a befektetők az Európai Központi Bank és a Bank of England döntését várják, a piaci konszenzus szerint mindkét intézmény változatlan kamatszintet tarthat.

Az árupiacokon jelentős lejtmenet indult: az amerikai WTI típusú nyersolaj hordónként 61,88 dollárra esett, ami 5,11 százalékos napi csökkenésnek felel meg, míg az északi-tengeri Brent 65,94 dolláron áll, 4,88 százalékos mínuszban. A piac az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások fejleményeit figyeli. Az OPEC+ vasárnap megerősítette, hogy márciusban sem változtat a kitermelésen, fenntartva a korábban meghirdetett termelési pályát.

A nemesfémeknél látványos negatív korrekció zajlik. Az arany spot ára 4595,76 dollárra csökkent, ami 5,54 százalékos napi esés. A piaci beszámolók szerint a pénteki, mintegy tíz százalékos zuhanás több mint egy évtizede a legnagyobb volt.

A devizapiacon a dollárindex 97,13 ponton áll, ami 0,14 százalékos emelkedés. Az euró a dollárral szemben 1,1859-en áll, ami 0,08 százalékos napi erősödés.