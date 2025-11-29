A Viber élesítette új mesterséges intelligencia alapú linkösszefoglaló funkcióját, amely automatikusan összefoglalja a beszélgetésekben megosztott weboldalak és cikkek tartalmát. A felhasználók így anélkül kapnak lényegre törő összegzést a linkekről, hogy el kellene hagyniuk a chatfelületet.

A megoldás bármilyen típusú tartalom esetén működik, így hosszabb riportok, blogposztok vagy akár komplex cikkek esetében is.

A funkció automatikus fordítást is tartalmaz, tehát ha a felhasználó magyar nyelvre állított Vibert használ, akkor az angol nyelvű linkek összegzése is magyarul jelenik meg.

A Rakuten Viber hangsúlyozza, hogy az MI kizárólag a megosztott linkeket dolgozza fel, a privát üzenetekhez nem fér hozzá. A platformon minden személyes kommunikáció továbbra is végpontok közötti titkosítással védett. Az összegzés csak annak jelenik meg, aki azt kérte, a beszélgetés többi résztvevője nem látja.

Az újítás minden felhasználó számára ingyenesen elérhető lesz a következő napokban, valamennyi beszélgetéstípusban: privát chaten, csoportokban, közösségekben és csatornákon is.

A linkösszefoglaló a Viber MI-stratégiájának újabb lépése, amely a tavaly bevezetett chatösszefoglaló után érkezik. A vállalat további MI-alapú funkciókat is beígért, amelyek célja, hogy gyorsabbá és intelligensebbé tegyék a mindennapi kommunikációt – írja a HVG.