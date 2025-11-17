Ahogy beköszönt a téli hideg az Egyesült Államokban, a legtöbb amerikai beveti az ilyenkor szokásos hőforrásokat, és fűtőolajat, földgázt vagy éppen elektromos kazánokat használ fűtésre. Vannak azonban, akiknél a kriptovaluták termelik a hőt, és ha a születőben lévő kriptofűtés-ipar néhány támogatójának igaza van, egy napon sokkal szélesebb körben fog elterjedni a használata az otthonokban és az irodákban is - számolt be a CNBC.

Mindez abból a felismerésből fakad, hogy a kriptobányászat számítási teljesítménye rengeteg hőt termel, amelynek nagy része a levegőbe kerül.

A digitális eszközök brókercége, a K33 szerint a bitcoinbányászati ​​iparág évente körülbelül 100 TWh hőt termel – ami elég lenne egész Finnország téli fűtésére.

Ez az energiapazarlás pedig ebben a nagyon energiaigényes iparágban arra készteti a vállalkozókat, hogy olyan módokat keressenek, amelyekkel a hőt újra felhasználhatják az otthonokban, irodákban vagy más helyszíneken, különösen a hidegebb hónapokban.

A The New York Times már be is mutatta a HeatTrio nevű szerkezetet, egy 900 dolláros hősugárzót, amely bitcoin bányászberendezésként is szolgál. Mások pedig a saját otthoni kriptovaluta-bányászatuk hőjét használják fel arra, hogy meleget teremtsenek a házukban.

„Láttam már bitcoin-tornyokat működni padlásokon, a termelt hőt pedig a ház szellőzőrendszerén keresztül vezetik el, hogy ellensúlyozzák a fűtési költségeket. Ez egy okos felhasználása annak, ami egyébként energiát pazarolna”

– mondta el Jill Ford, a dallasi székhelyű Bitford Digital fenntartható bitcoin-bányász cég vezérigazgatója. „Ugyanannyiba kerül, mint a ház fűtése, de az az előnye, hogy közben bitcoint bányászol”.

Ford szerint a hő ilyen jellegű felhasználása egy példa arra, hogy a kriptobányászok hogyan lehetnek energiaszövetségesek, ha némi kreativitást alkalmazunk a lehetőségek kiaknázására.

„A kriptobányászat otthonok fűtésére való felhasználásának koncepciója elméletileg okos, mivel a számítástechnika által fogyasztott energia szinte teljes egészében hőként szabadul fel”

– vélte Andrew Sobko, az Argentum AI alapítója is. Szerinte különösen hidegebb éghajlaton vagy adatközpontokban lehet értelme a hő ilyen célú hasznosításának. Akadnak is már erre példák.

„Olyan partnerekkel dolgozunk együtt, akik már most is átirányítják a számítási hőt épületfűtési rendszerekbe, sőt mezőgazdasági üvegházhatású területek melegítésére" - jelezte.

A szkeptikusok szerint azonban a kriptovaluta-alapú fűtés nem fog igazán működni és széles körben elterjedni az otthonokban.

Derek Mohr, a Rochesteri Egyetem Simon Üzleti Iskolájának klinikai docense szerint a bitcoinbányászat ma már annyira specializált, hogy egy otthoni számítógépnek, vagy akár egy otthoni számítógépekből álló hálózatnak szinte nulla esélye lenne egy bitcoinblokk kibányászására, mivel a bányászfarmok speciális chipeket használnak, amelyeket úgy terveztek, hogy sokkal gyorsabban bányászhassanak bitcoint, mint egy otthoni számítógép.

Egyes szakértők azonban szerint a plug-and-play, szabadon álló bányászberendezések szélesebb körű elterjedése idővel több helyszínen is életképessé teheti a koncepciót, a házak fűtésétől kezdve akár egy úszómedence vizének melegítéséig a bitcoin-bányászat hője sok mindenre lesz használható.

A kriptovaluták által fűtött jövő bontakozhat ki például az idahói Challis városában, ahol számos üzlet és vállalkozás kísérletezik már a bányászati ​​és fűtési célokra egyaránt használható berendezésekkel. „Néhány év múlva elmész a Home Depotba, veszel egy adatporttal ellátott vízmelegítőt, és a vizedet bitcoinnal melegíted majd” – vázolták a lehetséges jövőt a helyiek.