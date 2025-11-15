A bíróságra benyújtott kereset szerint a $MELANIA az egyike annak a tizenöt kriptovalutának, amely egy klasszikus „pump-and-dump” csalás. Azaz a kibocsátó Meteora és a mémérméket marketingelő Kelsier Ventures előre tudták, hogy az alternatív pénznemek össze fognak omlani, hiszen ennek előidézésében vastagon benne vannak. A séma a feljelentők szerint a first lady hivatalos kriptovalutájával is pont ugyanaz volt, mint például Javier Milei argentin elnök szintén nagy bukást elkönyvelő mémérméjénél, a $LIBRA esetében. (Mémérmék alatt olyan kriptovalutákat értünk, amelyeket alapvetően internetes trendek ihlettek, de a hírességekhez kötődő digitális fizetőeszközök is ide sorolandók, a frissen újraválasztott Milei ebbéli, idei kudarcáról itt írtunk részletesen – a szerk.)

De mi is a baj a Melania Trump-féle érmével?

A kriptovalutát január 19-én, Donald Trump beiktatása előtt néhány órával dobták piacra, mint mi is hírt adtunk róla akkor. Egy coin értéke akkor mindössze néhány cent volt, néhány óra alatt viszont az ára közel 14 dollárra szökött fel, azonban ezután szinte ugyanilyen gyorsan omlott össze az árfolyam, és kevesebb mint 1 százalékát érte csak a csúcspont árnak. (A bevezetés kb. egyszerre történt a $TRUMP mémérmével, ami szintén gyorsan elérte a csúcsot, és bár jelenleg közel 6 dolláron tanyázik, az amerikai elnök kriptója mégsem vetett ilyen hullámokat.) A fentebb nevesített cégekkel szemben az a panasza a feljelentőknek, hogy szerintük egy olyan sémát működtettek, amely lehetővé tette számukra, hogy közvetve nagy mennyiségben vásároljanak be az mémérméből, felhajtva ezzel az árat, bűntársaik ezeket gyorsan tovább is adták, miközben jelentős nyereséget realizáltak, majd a további mesterséges kereslet híján az árfolyam egyszerűen beszakadt, a jóhiszemű befektetők pedig elvesztették a pénzüket.

Az alperesek állítólag influenszereket és fizetett közösségimédia-bejegyzéseket is használtak a tokenek népszerűsítésére, hogy a vásárlók azt higgyék, organikus lelkesedés van az érmék iránt, mikor valójában ilyen nem volt.

A token piaci kapitalizációja közvetlenül az indulás után több mint 2 milliárd dollárt ért el, a CoinMarketCap nyomkövetője szerint a $MELANIA akkor a világ 60 legértékesebb kriptovalutája közé tartozott, mielőtt néhány napon belül elveszítette értékének több mint 50 százalékát.

A kereset szerint a first lady személyének mémérméhez társítása „kibővítette az áldozatok körét a kriptokereskedőkön túlra a hétköznapi vásárlókig, akik a Melania Trump márkát a hitelességgel és a kifinomultsággal társították”.

Nem világos, mennyi ideig fog tartani a $MELANIA körüli ügy lefolyása, és hogy eljut-e egyáltalán a tárgyalásig. A felperesek az ügyben különböző jogorvoslatokat kérnek, beleértve azt is, hogy kötelezzék az alpereseket, adják át az összes nyereséget, amelyet az állítólagos sémával szereztek, továbbá tiltsák meg számukra, hogy a jövőben további sémákat valósítsanak meg, valamint nevezzenek ki egy független felügyelőt, aki átveszi az irányítást a Meteora felett. A Solscan nyomkövetője szerint a $MELANIA token még mindig ott van több mint 450 ezer kriptotárcában, jelenleg kb. 86 millió dollár így a piaci kapitalizációja.

Minek kellett egyáltalán a first lady-nek ez?

A $MELANIA mémérme annak a célkitűzésnek a része, hogy a Trump család minél jelentősebb szereplővé váljon a kriptovaluták piacán – ez mára az elnök vagyongyarapításának egyik fő eszközévé vált. A Financial Times arról számolt be, hogy a Trump család több mint 1 milliárd dollár adózás előtti nyereséget tett zsebre az elmúlt 12 hónapban több, kriptovalutákhoz kapcsolódó vállalkozásból. A Forbes amerikai kiadása Melania Trump nettó vagyonát körülbelül 20 millió dollárra becsülte szeptemberben, és a mémérme a first lady vagyonának jelentős részét képezi. (A tokenről szóló információk korlátozottak, de úgy hírlik, a first lady csapata a tokenkínálat 35 százalékát lefoglalta a kibocsátáskor, és zárolták az értékesítésüket az első 30 napban.)

Az elnök sem tétlenkedett ez ügyben, hivatalba lépése óta körülbelül 2 milliárd dollárral növelte nettó vagyonát a kriptovalutás vállalkozásai révén – ideértve a saját $TRUMP mémérméjét, bitcoin-tartalékait és a World Liberty Financial nevű, családja által működtetett decentralizált kriptovállalkozáson keresztül folytatott ügyleteit is.

Mivel a Truth Socialt is birtokló Trump Media bejelentette tervét, hogy bitcoin-tartalékokat halmoz fel, a második Trump-elnökség hajnalán az egész iparágban megugrottak az eszközárak, a bitcoin ára 60 százalékot emelkedett a novemberi választási nap és idén május között. És az elnök nem panaszkodhatott éppen a saját tokenje árfolyamára sem. A bevezetéskor a $TRUMP piaci kapitalizációja alapján a 18. legértékesebb kriptovaluta-tokennek számított, igaz, az is nagyon hamar közel 40 százalékot zuhant, körülbelül 35 dollárra. Az elnöki pár tokenjeinek szélsőséges árfolyamingadozása aggodalmat váltott ki a kriptovaluta-iparág vezetőiben, akik attól tartanak, hogy a mémérmék kárt tehetnek a piacban.

A Trump-gyerekek sem ezekből vásárolnak be

Ugyanakkor a híres házaspár tokenjei időnként azért mutatnak némi erősödést is – köszönhetően az elnöki pár személyes márkaértékének és Donald Trump politikai manővereinek. A $TRUMP és a $MELANIA most épp szárnyalnak az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodásról szóló híreknek köszönhetően. Ennek a katalizátornak köszönhetően a $TRUMP értéke nagyjából 18 százalékkal, a $MELANIA értéke pedig 19 százalékkal emelkedett az elmúlt időszakban. Ennek ellenére a $TRUMP token még mindig körülbelül 91 százalékkal alacsonyabb a 75,35 dolláros csúcshoz képest, így nem tűnik az évszázad befektetésének.

De nem csak Donald és Melania Trump tollasodnak a kriptobizniszből, az elnök mindhárom fia is nyakig benne van az üzletelésben. Társalapítói a Word Liberty Financialnek és az American Bitcoinnak is – ez utóbbi egy kriptobányászati vállalkozás, amely márciusban jött létre. Az elnök középső fia, Eric a Forbes szerint egy rövid ideig milliárdossá is vált e kriptovállalkozások révén, holott tavalyi becsült vagyona csak 40 millió dollár volt, így kimondható, hogy testvéreinél jóval több pénzt keresett a kriptón. A mindössze 19 éves Barron Trump (az elnöki pár egyetlen közös gyermeke) is becslések szerint többszáz millió dollárt keresett már különböző ügyleteken, és az eladások mellett még mindig birtokol körülbelül 2,3 milliárd értékben tokent.

Az elnök legfiatalabb gyermeke már jóval apja vagy bátyjai előtt teljes mértékben elköteleződött a kriptó mellett, állítólag ő győzte meg a családot a World Liberty Financial létrehozásáról is. Donald Trump első elnöki ciklusa alatt említette is egy nyilvános beszédében, hogy a jelenleg a New York-i Egyetemre járó Barron teljesen oda van ezért a bizniszért, de bevallja, hogy ő nem nagyon érti, miről is van szó. Bár első terminusa alatt Donald Trump meglehetősen szkeptikus volt az alternatív fizetőeszközökkel kapcsolatban, mára azonban az amerikai elnök a világ egyik legnagyobb bitcoin-befektetője, így időközben pótolhatta e hiányosságot.

A szerző luxusszakértő, az Index munkatársa.