A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban, és Görögország az elsők között van Európában, amely hivatalos program keretében integrálja a generatív MI-t a középiskolai oktatásba. A görög Oktatási Minisztérium 2025 decemberében indítja el az „MI az iskolákban” pilot programot, amely a ChatGPT Edu nevű, oktatásra szabott OpenAI platformot vezeti be húsz középiskolában. Ez az innovációs lépés új korszakot nyithat az oktatásban, amelyben az MI nem a tanárok helyettesítésére szolgál, hanem a tanulás és a kreativitás erősítésére.

A program négy lépésben valósul meg, a tanárok átfogó képzésével kezdve, majd a pilot szakasz következik, amikor a pedagógusok elkezdik bevezetni a ChatGPT Edu eszközöket az oktatásban. Ezt követően, várhatóan 2026 márciusától a diákok is bekapcsolódnak a platform használatába, projektmunkákban és kreatív feladatokban. A teljes integrációra a 2026–2027-es tanévben kerül sor, amikor az MI eszközök a tanítási folyamat és az iskolai adminisztráció részeivé válnak.

A tanárok nem veszítik el szerepüket, hiszen továbbra is ők tervezik a tananyagot, irányítják a gondolkodást, és felelősségteljesen használják az MI-t, amelyet eszközként alkalmaznak a hatékonyabb, személyre szabott oktatás érdekében.

Kiemelt cél a kreativitás, a kritikus gondolkodás és az együttműködés támogatása, nem pedig az automatizálás, így az etikusság és az átláthatóság áll a program fókuszában.

A ChatGPT Edu GDPR-kompatibilis, hirdetések nélküli, biztonságos környezetet biztosít az iskolák számára. A tanárokat és diákokat egyaránt felkészítik az MI felelős használatára, hangsúlyozva az adatvédelem fontosságát és a digitális képességek fejlesztését. Az Onassis Alapítvány, az egyik fő támogató hangsúlyozza, hogy a program nem csak az eszközök használatát tanítja meg, hanem az MI működésének megértését és az ehhez kapcsolódó etikai kérdések kezelését is, ezzel elősegítve a tudatos és kritikai gondolkodást a digitális korban – írja a The Guardian.