Megváltoztatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát (TVSZ) a Semmelweis Egyetem:

30 százaléknál több diákot az oktatók egy adott vizsganapon nem buktathatnak meg. Ha ez mégis megtörténik, az elégtelen nem számít vizsgajegynek, és a hallgató büntetlenül ismételhet.

Az új szabályzatot elfogadta a Szenátus, valamint a Hallgatói Önkormányzat is egyetértett.

A Telex értesülései alapján az új szabályzat egy másik rendelkezése egészen nyíltan szankcionálja azokat az oktatókat, akik a saját szakmai irányelveikből nem engedve mégis túllépik a 30 százalékos kvótát.

Az írásbeli vizsgákra is érvényes ez a rendszer.

Ha túl sok a bukás, utólag kell módosítani a minimális ponthatárt, hogy az ne haladja meg a 30 százalékot. Ennek az lehet az eredménye, hogy különböző vizsganapokon eltérő lesz az elégséges ponthatár.

A hírportál szerint azok az oktatók, akiknél a bukási arány meghaladja ezt a meghatározott kvótát, nem lesznek jogosultak azokra a díjakra és kitüntetésekre, amiket az oktatási tevékenységgel összefüggésben osztanak az egyetemen.

A Telexnek az egyetem egy névtelenséget kérő volt oktatója azt mondta: úgy tudja, hogy a Semmelweis az alapítványosodás során vállalt egy kvótát, ami a diákok számára vonatkozott.

Ez a nagyobb egyetemeknél sok pluszdiákot jelent, ami az oktatókra is nagyobb munkamennyiséget hárít. Ha sokan buknak az évfolyamokból, akkor ezt a kvótát nem lehet tartani. Szerinte az új szabályozás a hallgatóknak sem kedvez, hiszen folyamatosan rontja az egyetem megítélését, ami nemzetközi szinten egyébként is csökken.

A Semmelweis arról volt híres, hogy erős az első két éves alapképzés, az elmúlt öt évben ezt szétzúzta a vezetés. Aki ellenszegült, azt megfélemlítették, kirúgással, ellehetetlenítéssel fenyegették. Diktatúrahangulat van az egyetemen, az emberek nem mernek kiállni az elveikért. Vannak olyanok, akik ezt korábban megtették, és megszégyenítették vagy leváltották őket

– mondta az egyik elméleti intézet névtelenséget kérő docense.

Azt is hangsúlyozta: nincs egy pozitív hang sem az oktatók között, többekben felmerült a petíció lehetősége is. Ám elmondása szerint elhangzott, hogy aki ebbe névvel beleáll, azt ki fogják rúgni.

A docens szerint ez a változtatás egy orvosi egyetemen különösen veszélyes, hiszen emberéletek múlnak azon, hogy egy innen kikerülő hallgató hogyan végzi a munkáját.

„Kiválóan felkészült orvosok helyett akár inkompetens kóklereket is át fogunk így engedni.” – mondta.

Nem tudja, hogy az új szabályzat a vezetőség saját ötlete lehetett-e, vagy állami nyomás a minél több hallgató megtartása – utóbbira utalnak olyan jelek, hogy a szegedi és pécsi egyetemről, illetve a Testnevelési Főiskoláról is érkeznek olyan hírek, hogy hasonló intézkedéseket tervezhetnek, erről azonban egyelőre nincs biztos információ.

A Telex megkérdezte a kialakult helyzetről az egyetemet is. A Semmelweis Egyetem szerint a változtatás célja az egységes, átlátható és méltányos vizsgáztatás, valamint a diákok védelme a „szubjektív” vizsgáztatói szemlélettől.

Úgy fogalmaztak:

„Az oktatás szabadsága nem egyenlő a buktatás szabadságával.”

Az intézmény tagadja, hogy az alapítványosodás állna a háttérben.