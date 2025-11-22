Több száz pedagógus írásos beszámolóját tartalmazó üzenőfüzetet küldtek péntek délelőtt a Tanítanék Mozgalom képviselői Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben a tavaly bevezetett pedagógusi teljesítményértékelési rendszer megvalósításával kapcsolatban osztották meg tapasztalataikat – írja a Népszava.

A dokumentumot a mozgalom aktivistái személyesen adták át Lebanov Józsefnek, a BM Köznevelési Stratégiai Főosztály vezetőjének, aki úgy fogalmazott:

„Át fogjuk tekinteni, utána feldolgozzuk, a szükségnek megfelelően döntés születik a továbbiakban.”

A teljesítményértékelést az előző tanévben alkalmazták először: az igazgatóknak előre meghatározott szempontrendszer alapján 100 pontos skálán kellett értékelniük tanáraikat.

A 80 pont felettiek havi 20-60 ezer forintos béremelést kaphattak,

béremelést kaphattak, míg az 50-79 pontot elérők legfeljebb bruttó 20 ezer forintra számíthattak.

A Tanítanék szeptemberben indított országos kérdőíves felmérést a gyakorlati tapasztalatokról. Pilz Olivér a lapnak elmondta, mintegy 250 személyes beszámolót kaptak; a legtöbben arról írtak, hogy az értékelési folyamat egyáltalán nem volt motiváló, és voltak, akik visszaélésekről is beszámoltak.

Az igazgató egyszerre hat tanárt hívott be, és közölte, hogy mivel ő maga is 79 pontot kapott a tankerülettől, senkinek nem ad ennél magasabb értékelést – olvasható az egyik üzenetben.

A portál szerint többen beszámoltak arról is, hogy a tankerületi központok korlátozták, maximum mennyien kerülhetnek be a garantált béremelést jelentő, 80 pont feletti sávba. Volt, aki arról írt, hogy az iskolájában csak egy pedagógus kapott 100 százalékos értékelést – az igazgató felesége.

A válaszadók 81,4 százaléka arról számolt be, hogy az értékelési rendszer komoly feszültségeket okozott az intézményben.

A minisztérium ezzel szemben más képet lát.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a Tanítanék akcióját megelőző napokban több Facebook-posztban is arról írt, hogy a BM felmérése szerint a pedagógusok többsége korrektnek és ösztönzőnek találta az értékelést.

Pilz Olivér erről úgy vélekedett, a kormány alternatív valóságban él, a Tanítanék-hoz egyetlen pozitív visszajelzés sem érkezett.