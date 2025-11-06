Még szeptemberben mutatta be az Apple az élő fordítás nevű funkciót az AirPods Pro 3 fülhallgatókon. Ennek a lényege az, hogy az eszköz segítségével valós időben fordítja le a rendszer, amit mondanak nekünk, illetve amit mi mondunk valakinek.

A bökkenő azonban az volt, hogy az EU digitális piaci törvényeibe ütközött a funkció bevezetése, ami miatt az európai felhasználók máig nem kapták meg azt. Az Apple-nek ugyanis biztosítania kellett, hogy a lefordított beszélgetések azok privát jellegére tekintettel ne kerüljenek más fejlesztők vagy vállalatok kezébe – írja a HVG.

Ez az akadály most elhárulhatott, a techóriás ugyanis most bejelentette, hogy decembertől Európába is érkezik az élő fordítás lehetősége, amivel a beszélő hangját angolra, franciára, németre, portugálra, spanyolra, olaszra, kínaira, japánra és koreaira fordíthatjuk le valós időben, ha AirPods 3, AirPods Pro 2, vagy AirPods Pro 3 fülhallgatóval rendelkezünk.