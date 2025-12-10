Egyre inkább aggodalommal figyelik a vefektetők az AI technológiával foglalkozó cégek brutális felértékelődését és a végtelennek tűnő AI-beruházásokat. A mesterséges intelligencia iránti lelkesedésből felocsúdva ugyanis egyre égetőbb kérdés, hogyan is lehet egy-egy AI projektből profitot csinálni, ez pedig a befektetőket nyugtalanítja.

Az Apple, éppen a technológiai piac felborulása miatt válságba került, mivel szemmel láthatóan képtelen tartani a lépést az AI-val, az Apple Intelligence és a Siri is enyhén szólva alulmarad a versenytársaktól, ami marketing szempontból is kínos helyzetbe hozta a céget.

Mindez azonban most az Apple előnyére várt: amíg az év első felében a részvényei 18 százalékkal estek, nyár óta már 35 százalékkal emelkedtek, miközben a Meta és a Microsoft időközben mínuszba fordult.

A Bloomberg szerint a rali hatására az Apple piaci kapitalizációja 4,1 ezer milliárd dollárra nőtt, ezzel pedig már a második legnagyobb súlyt adja az S&P 500 indexben, megelőzve a Microsoftot, és üldözőbe véve az Nvidiát.

Sok befektető 'Anti-AI' részvényként tekint az Apple papírjaira, mivel Tim Cook vállalata nem zárkózott fel az AI-versenyben.

Több piaci szereplő szerint a drága értékeltség mellett nehéz további olyan jellegű hozamkilátást látni, ami az új beszállók számára indokolná az aktuális szintet. Ugyanakkor továbbra is megingathatatlan fogyasztói franchise-ként írják le az Apple ökoszisztémáját, ami a felhasználók számának, az eszközeladásoknak és a magas marzsú szolgáltatásoknak a kombinációjából hosszú távon továbbra is erős készpénztermelő képességet biztosít.