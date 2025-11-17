A szeptember végével záródott három hónapban a Berkshire 41,8 millió Apple részvényt adott el, az értékesített részesedés értéke a pénteki tőzsdei záróár alapján 11,4 milliárd dollár volt.

Annak ellenére, hogy Buffett vállalata folyamatosan csökkenti Apple-részvényeinek számát, továbbra is körülbelül 60 milliárd dollár értékben birtokol részvényeket a cégben.

Az idei harmadik negyedévben a befektetési társaság 6 százalékkal csökkentette a Bank of Americában (BoA) lévő részesedését is, és kilépett a DR Horton Inc. építőipari vállalatból.

Ezzel egyidejűleg 17,8 millió Alphabet Inc. részvényt vásárolt, körülbelül 4,3 milliárd dollár értékben

A Berkshire a negyedévben növelte részesedését egyebek között a Chubb biztosítóban és a Domino's Pizza vállalatokban is.

Jelenleg öt vállalat teszi ki a Berkshire részvényportfóliójának körülbelül 66 százalékát: az American Express, az Apple, a Bank of America, a Coca-Cola és a Chevron. 2024 végén ezek a vállalatok együttesen a Berkshire részvényportfóliójának 71 százalékát adták.

Warren Buffett májusban jelentette be, hogy az év végén távozik a Berkshire Hathaway holding vezérigazgatói posztjáról. Utódja Greg Abel, a cég alelnöke lesz.

Az ismert milliárdos 1965-ben szerzett többségi részesedést az akkor csőd szélén álló Berkshire Hathaway textilipari vállalatban, és holdingtársasággá alakította, amely jelenleg különböző területeken működő vállalatok vagyonát kezeli.