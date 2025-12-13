A OnePlus egy évtizeddel ezelőtt egy megkerülhetetlen okostelefonmárkának számított, amelyet sokan az „Androidok iPhone-jának” véltek az innovatív szoftveres megoldásaik miatt. Ugyanakkor a vállalat abban is az Apple nyomdokaiban jár, hogy legalább ugyanannyi kisebb-nagyobb botrány és mellényúlás fűződik a készülékeikhez, mint a cupertinóiakhoz.

A vállalat hivatalos közleményében most bejelentette, hogy

a legújabb, OnePlus 15R készüléket az európai premierrel párhuzamosan, 2026 januárjában hozza el Magyarországra.

A mindössze 12 éve a piacon szereplő vállalat a 600 euró feletti árkategóriájú készülékeivel, valamint kiterjedt ökoszisztémájával építette fel globális bázisát, több mint 50 millió felhasználóval.

A OnePlus helyi képviseletét 2025 eleje óta a NOIMA Budapest látja el, ami a disztribúció mellett a márkaépítési feladatokért is felel, és a kiskereskedelmi jelenlét bővítésére fókuszál.

A OnePlus 15R a közlemény szerint az első olyan telefon, amelyet a chipgyártó Qualcomm és a vállalat közösen terveztek. Kiemelik, hogy készülékeik főként a prémium élményt kereső Z generációs és gamer felhasználók körében népszerűek, akikkel a márka a fejlesztések során aktívan együttműködik.